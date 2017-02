“Maan zal koers zetten richting Aarde en catastrofale botsing veroorzaken”

Sinds haar ontstaan wordt de afstand tussen de Maan en de Aarde steeds groter. Met een jaarlijkse toename van zo’n 3.8 centimeter. Maar experten voorspellen dat daar in de toekomst verandering in zal komen. Meer nog. Volgens hen zullen de hemellichamen zelfs met elkaar in botsing komen. Met catastrofale gevolgen.

De kans dat er nog mensen op Aarde zullen zijn om de ramp mee te maken, is echter heel klein. Volgens eerdere voorspellingen zal het leven op onze planeet vermoedelijk al miljarden jaren uitgeroeid zijn doordat de zon een rode reus geworden zal zijn.

“Binnen vijf miljard jaar zal de zon uitgroeien tot een rode reus die honderden keren groter is dan de relatief kleine ster die ze nu is”, zei professor Sterrenkunde Leen Decin van de KU Leuven toen. “De zon zal dan even groot worden als de huidige omloopbaan van onze Aarde. En dat is gevaarlijk. Mercurius en Venus zullen al zeker door de zon opgeslokt worden.”

Witte dwerg

Over het lot van de Aarde bestaat er meer onzekerheid. “We weten wel al dat de grotere zon veel harder zal schijnen en daardoor waarschijnlijk alle vormen van leven op onze planeet zal uitroeien”, klinkt het.

Maar tijdens die groeifase zal de zon ook veel massa verliezen. Omdat ze groter wordt, zal ze meer invloed ondervinden van de zeer krachtige sterrenwind, waardoor ze materie zal kwijtspelen.

Het eindproduct van die evolutie, binnen zeven miljard jaar, is een kleine witte dwerg die bijna geen licht meer geeft. Die zal ongeveer even groot zijn als de Aarde, maar veel zwaarder.

Botsing

Dat proces van de zon zal er voor zorgen dat de maan weer sterker aangetrokken wordt en net weer richting de Aarde zal bewegen. Dat heeft Dr. Jason Barnes van de universiteit van Idaho dinsdag gezegd.

“Uiteindelijk - binnen 65 miljard jaar - zal het komen tot een catastrofale botsing”, zegt hij. “Met de zon die al tientallen miljarden jaren een witte dwerg is, zou de Aarde bevroren zijn. Maar als de botsing plaatsvindt, kan dat veranderen. De energie die dan vrijkomt, zal er voor zorgen dat de Aarde een grote oceaan van magma wordt.”