AZ gaat jaar langer door met Van den Brom

John van den Brom is ook komend voetbalseizoen trainer van AZ. De Alkmaarse club maakte woensdag bekend dat de optie in het tot en met dit seizoen lopende contract van de ex-coach van Anderlecht is gelicht, waardoor hij nu tot de zomer van 2018 bij AZ blijft.

De 50-jarige Van den Brom volgde in september 2014 Marco van Basten op als hoofdtrainer van AZ. Onder leiding van de Amersfoorter eindigden de Noord-Hollanders in zijn eerste seizoen als derde. Afgelopen seizoen werd AZ vierde in de eredivisie, nu staat het voorlopig zevende.

“Ik ben ontzettend blij dat we met elkaar doorgaan”, reageert Van den Brom op de clubwebsite. “Tot op de dag van vandaag werk ik met veel plezier bij deze club. We zijn met een mooi project bezig, met de staf, de directie en de spelers”.

Tussen juni 2012 en maart 2014 was John van den Brom trainer van Anderlecht. Hij won met paarswit een landstitel (2013) en twee Supercups (2012 en 2013).