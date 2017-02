Mysterieuze Marouane Fellaini laat fans schrikken met kappersbezoek

Marouane Fellaini heeft de fans van zijn afrokapsel een slapeloze nacht bezorgd. De middenvelder van Manchester United nam dinsdag een foto vanuit het kapperssalon, wat meteen leidde tot opschudding. Zou Fellaini afscheid nemen van zijn bekende haardos? Er volgde geen foto van het resultaat, dus bleef het onduidelijk of hij voor een ‘coupe en brosse’, dreadlocks of iets anders had gekozen. Manchester United verloste de nieuwsgierige fans woensdag uit hun lijden met een foto vanop het trainingsveld.

Dat Fellaini naar de kapper ging was plots groot nieuws. Vooral door de mysterieuze stilte die daarop volgde. Heel wat fans waren een zenuwinzinking nabij, zo bleek uit reacties op zijn foto.

@Fellaini noooooo marouane! What you doing!!! Look what happened to Samson when his hair was cut! — Devil's advocate (@manuntdlove) February 7, 2017

@Fellaini you're only relevant for your hair don't you dare cut it — will ;/ (@rxdicalrashford) February 7, 2017

@Fellaini @mathiasskarbo has been waiting for so many years to get the same hairstyle as you and now are you getting a new haircut? — Jan-Erik (@JanErikPedersen) February 7, 2017

@Fellaini NOOOOOOOO don't cut the afro — SJ (@sarahjayneeee_) February 7, 2017

De paniek was echter ongegrond, zo bleek woensdagmiddag. Manchester United postte foto’s van de ochtendtrainingssessie... en daarop verscheen Fellaini met dezelfde gekende haardos, zij het iets bijgeknipt.