Bruyneel ontkent nieuwe beschuldigingen over Armstrong: “Geen mechanische doping”

Met hun onthullingen zouden ze “een bom op de wielerwereld gooien, groter dan de Festina-affaire”. De makers van het befaamde Amerikaanse programma ‘60 Minutes’ kondigden in januari hun reportage over mechanische doping met veel bombarie aan. Maar het bleef vooral bij verdachtmakingen van Greg LeMond richting Lance Armstrong en Team Sky. In het weekblad Humo veegt Johan Bruyneel nu alle verdachtmakingen resoluut van tafel. “Het is toch niet meer normaal als je zo geobsedeerd bent door Armstrong? Maar ze mogen proberen tot in het jaar 3000: ze zullen geen mechanische doping vinden.”

De Hongaarse ingenieur Istvan Varjas, zelf ex-renner, praatte in het programma ‘60 Minutes’ over mechanische fraude, fietsen met een in het kader verborgen motortje. In januari van vorig jaar werd op het WK veldrijden in Zolder effectief een motortje gevonden in een fiets van belofte Femke Van den Driessche. Sindsdien bleef het niet meer stil rond het onderwerp.

In het interview met CBS zei Varjas dat hij in 1998 een motortje had ontwikkeld dat in een fietsframe paste. Een anonieme koper gaf hem er bijna twee miljoen dollar voor. Varjas beloofde zich tien jaar niet in te laten met de ontwikkeling van die motortjes, ze niet te verkopen en er ook niet over te praten. De ingenieur gelooft echter dat zijn motortje gebruikt is om wielerwedstrijden te manipuleren.

Ex-Tourwinnaar Greg Lemond bekende in dezelfde reportage ervan overtuigd te zijn dat de motortjes in het peloton aanwezig zijn en verwees naarde fietsen van Team Sky in 2015, die zo’n 800 gram meer gewogen hebben dan fietsen van andere ploegen. En meteen suggereerde hij dat zijn eeuwige rivaal Lance Armstrong zijn Tours zou gewonnen hebben dankzij een motortje in zijn fiets.

De obsessie van LeMond

Johan Bruyneel, de voormalige ploegleider van Lance Armstrong was echter allerminst onder de indruk van de beschuldigingen.

“Hun argumenten waren belachelijk, Varjas zei helemaal niks”, aldus Bruyneel in Humo. “Het was opgezet spel van Greg LeMond en zijn vrouw Kathy: zij hebben alles proberen te manipuleren om Lance op nieuw verdacht te maken. Maar ze hebben gefaald. Ze hebben Varjas gevraagd om een motortje te installeren in een fiets van het type waarmee Lance in 1999 de Tour heeft gewonnen. Belachelijk, want ze gebruikten technologie van 2016. Batterijen uit 1999 krijg je niet weg gewerkt in een fietsframe: die zijn veel te groot. Dat heb ik van mensen die er iets van kennen.”

Volgens Bruyneel is alles te herleiden tot de persoonlijke vete tussen LeMond en Armstrong, die al dateert van toen het Trekteam het contract met het fietsenmerk van LeMond opzegde toen Armstrong in het team reed.

“Ik weet niet wat er met LeMond scheelt: het is toch niet meer normaal als je zo geobsedeerd bent door Armstrong?”, aldus Bruyneel. “LeMond merkt dat de mensen niet meer zo kwaad zijn op Lance. Het is voor iedereen ook duidelijk dat hij één van de velen was die doping gebruikten. En daarom zoekt LeMond iets nieuws om hem zwart te maken. Maar het zal niet lukken. Ze mogen proberen tot in het jaar 3000: ze zullen geen mechanische doping vinden. De tegenstanders van Lance gedragen zich echt als een sekte: alles wat er verkeerd gaat in de wielersport is volgens hen de schuld van Lance.”

Te ingewikkeld

Naar eigen zeggen hoorde Bruyneel pas in 2010 voor het eerst van mechanische doping, toen de geruchten de ronde deden dat Cancellara toen Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen had gewonnen.

“Ik dacht: `Wablief? Een motortje?’ Dan verneem je dat het wel degelijk kan, en begin je er meer belang aan te hechten. Al denk ik dat het hooguit door een enkeling wordt gebruikt, met medeweten van een héél beperkte groep mensen. En dan nog kun je dat niet verborgen houden. (Blaast) Te ingewikkeld: die batterij moet in het frame weggestopt worden, je moet die af en toe opladen. Als ploeg kun je zoiets niet organiseren: daar zijn te veel mensen bij betrokken en dan kun je het niet stilhouden. Dat de wielerwereld vroeger toch als geen ander geheimen kon bewaren? Dat was anders: je wist dat er niet gepraat zou worden omdat we allemaal veel te verbergen hadden. Nu is dat gelukkig niet meer zo...”

Eddy Merckx opvallende klant bij Varjas

Humo contacteerde ook Varjas zelf maar die wilde niet te veel kwijt, omdat binnenkort er een boek over hem verschijnt. Wel bevestigde hij dat niemand minder dan Eddy Merckx een klant is van hem.

“Eddy is een goede vriend van mij”, aldus Varjas. “Hij heeft twee fietsen gekocht: één met een sterke motor voor de steile hellingen in Monaco, en een andere voor in België. Door zijn gezondheidsproblemen was het voor hem heel moeilijk geworden om hier te fietsen; nu kan hij wel met zijn vrienden op pad. En daar maak ik hem gelukkig mee, net als veel van zijn leeftijdsgenoten. De fietsen die ik bouw, mag je trouwens niet verwarren met gewone ebikes. Het zijn echte racefietsen.”