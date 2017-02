Liersecoach Van Meir: “Bang voor het nieuwe Antwerp”

Lier - Nog drie dagen en het is zover: Antwerp-Lierse. De Pallieters kijken vol vertrouwen uit naar dé topper in 1B, maar ze vrezen tegelijk wel de Great Old.

”We vrezen vooral het nieuwe Antwerp”, zegt Liersecoach Eric Van Meir op ATV. “Als je het Antwerp van de eerste ronde in 1B bekijkt, kan je van een totale metamorfose spreken. Wim De Decker heeft heel goed werk geleverd: zijn spelers zijn gretig, ze spelen goed voetbal en er zat veel ziel en karakter in de laatste vijf wedstrijden. Ik ben eigenlijk verrast dat dat zo snel is gelukt.”

Als Antwerp zaterdag wint, heeft het een voorsprong van vier punten op Lierse in de tweede periode. Met nog twee wedstrijden te gaan lijken de kaarten dan geschud. Maar als Lierse wint, neemt het de leiding over en blijft de spanning te snijden. Spelen de Antwerpse clubs gelijk en kan Roeselare winnen, dan komen de West-Vlamingen op drie punten van de leider. In dat geval ligt de titelstrijd voor de tweede periode helemaal open want Roeselare speelt de laatste twee speeldagen tegen Antwerp én Lierse.

“Het zijn nog drie wedstrijden en die moeten allemaal winnen. Zo simpel is het voor ons”, zegt Van Meir die eraan toevoegt dat “de twee traditieclubs het beide het meest verdienen om naar de eerste klasse te gaan.”