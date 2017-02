Tevez viert debuut in mineur bij Shanghai Shenhua

De Argentijn Carlos Tevez, sinds zijn overstap naar Shanghai Shenhua de best betaalde voetballer ter wereld, heeft woensdagmiddag zijn eerste wedstrijd in Chinese loondienst afgewerkt. In de play-offronde voor de Aziatische Champions League verloren Tevez en co met 0-2 van het Australische Brisbane Roar. Shanghai Shenhua is zo meteen uitgeschakeld. Brisbane Roar, met als coach John Aloisi (ex-Standard en Antwerp) stoot door naar de groepsfase van de Aziatische Champions League.