Namaakgoederen in de lift: economische inspectie nam vorig jaar derde meer in beslag

Brussel - De Economische Inspectie van de FOD Economie heeft in 2016 een recordaantal van 432.727 namaakgoederen in beslag genomen. Dat is 36 procent meer dan het jaar ervoor, zegt minister van Economie Kris Peeters (CD&V) woensdag.

Volgens inspecteur Jannik Grooten is de stijging vooral te danken aan de toegenomen efficiëntie van de Economische Inspectie, die steeds meer expertise opbouwt. Minister Peeters kondigt aan dat de controleurs van de Inspectie nu ook het statuut van officier van de gerechtelijke politie zullen krijgen. Daardoor kunnen ze meer focussen op de grote misdaadmilieus.

De reële verkoopwaarde van de in beslag genomen goederen in 2016 bedroeg net geen 16 miljoen euro, tegenover 12,3 miljoen een jaar eerder. Ook dat is een record.