Publipart verliest 2 miljoen door faillissement Optima Bank

Brussel / Gent - De semi-publieke holding Publipart, ontstaan na de privatisering van stroomproducent SPE, boekt een waardevermindering van 2.030.000 euro door de val van Optima Bank. Dat meldt Apache.

Publipart hoopt nu via het Garantiefonds en door de aangifte van een schuldvordering “een aanzienlijk deel” van de verloren middelen te recupereren, zo staat in een toelichting bij de laatste jaarrekening.

Publipart bezit participaties in Elia, SN Airholding, het investeringsfonds Kebekk II en verschillende beleggingsfondsen. Ook bezit de financiële holding aandelen van Dexia en Fluxys.

Publipart heeft vier aandeelhouders, waarvan Publilec met bijna twee derde van het kapitaal, de rest van de aandelen is verdeeld over Belfius Bank, de Waalse investeringsmaatschappij Socofe en de Vlaamse Energieholding. Meerderheidsaandeelhouder Publilec is op zijn beurt voor 59 pct in handen van de in opspraak gekomen Waalse intercommunale Publifin. Ook bij Publipart vallen hoge vergoedingen op, in vergelijking met een grotere Vlaamse financiële holding of de regels rond presentiegelden die in Vlaanderen gelden voor intercommunales die onder de wet van 2001 vallen.

Na het faillissement van Optima Bank, halverwege juni vorig jaar, meldden zich een honderdtal publieke instellingen die alles samen ruim elf miljoen euro verloren. Twaalf gedupeerde banken verliezen samen 850.000 euro.