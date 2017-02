Met deze opvallende tactiek redt Ranieri zich uit netelige situaties: “Ik ben Pinocchio”

Leicester-trainer Claudio Ranieri heeft zichzelf met Pinocchio vergeleken op een persconferentie. Het was niet de eerste keer dat de Italiaan dat deed. De voorbije seizoenen gebruikte Ranieri de uitspraak keer op keer om zich uit een netelige situatie te redden.

Na het sprookje van vorig jaar, waarin Leicester onverwacht Engels kampioen werd, beleven The Foxes een veel mindere jaargang in seizoen 2016/2017. De blauwhemden staan in eigen land nog maar een puntje boven de degradatiezone en de druk op kampioenenmaker Claudio Ranieri neemt toe. “Het is normaal dat je geen vertrouwen hebt als je niet wint”, zei die. “Gelukkig zijn mijn spelers krijgers, ze zijn vechten gewoon. Ze hebben ervaring met deze situatie”, vertelde hij aan Britse media.

Die melden dat de spelers van Leicester niet meer geloven in de methoden van de man die hen kampioen maakte. “Ik sleutel niet maar aan mijn systeem”, zei de Italiaan. “Vanaf nu speel ik alleen nog maar 4-4-2. En ik ben Pinocchio.”

Die laatste uitspraak haalde Ranieri het voorbije kalenderjaar wel meer boven om zich uit een netelige situatie te redden. Of het nu over de contractverlenging van Jamie Vardy ging, zijn transferdoelwitten of de resultaten van de andere teams, Ranieri loste het telkens op door iets ongeloofwaardigs te zeggen (“Ik weet helemaal niets van die contractverlenging”, nvdr), gevolgd door de Pinocchio-vergelijking. Telkens weer een grappig moment... en telkens weer een vraag waar hij eigenlijk niet op wilde antwoorden omzeild.

De contractverlenging van Vardy: "Ik weet helemaal niets daarvan".

Zijn zomertransfers: "Ik ga helemaal geen vervanger halen".

De resultaten van andere clubs: "Ik ben enkel geconcentreerd op onze match".

