“Figuren uit ‘The Sky is the Limit’ staan mijlenver af van de modale ondernemer in ons land”

Al na één aflevering lijkt de kleurrijke “matrassenkoning” Dave Wauwermans (47) flink op weg om de grote kijkersmagneet te worden van de nieuwe reeks van het populaire Vier-programma ‘The Sky is the Limit’. Het Vlaams netwerk van ondernemingen VOKA ziet met lede ogen aan hoe nog maar eens een excentriekeling zonder diploma wordt opgevoerd als Vlaams ondernemer. “Ik ben alleen geïnteresseerd in mensen die hun dromen waar maken en het lef hebben om daarover eerlijk te vertellen”, verdedigt programmamaker Peter Boeckx zich.

Stellingbouwer Michel Van Den Brande, zakenman Harry Schurmans en zijn Olga, Jan Kriekels en Kirsten. De hoofdrolspelers in ‘The Sky is the Limit’ lijken soms meer op lichtjes karikaturale showbizzfiguren dan op hardwerkende ondernemers. Matrassenkoning Dave Wauwermans past met zijn corpulente figuur, immer hagelwitte kleren en Oekraïense schone aan zijn zijde moeiteloos in dat rijtje.

“Er is niets mis met entertainment”, zegt Tom Demeyer van VOKA “maar het programma schetst wel een beeld van het ondernemerschap in Vlaanderen dat niet strookt met de realiteit. Ik denk dat niet veel ondernemers zich herkennen in deze mensen. De gemiddelde ondernemer leeft niet in overdadige luxe maar werkt 24 uur op 24 om zijn bedrijf te laten groeien en met zijn medewerkers bezig te zijn. Het imago van de rijke ondernemer dat het programma uitdraagt, is geen weerspiegeling van de werkelijkheid.”

Programmamaker Peter Boeckx. de Foto: Photo News

“Daar moet ik eens hard mee lachen”, reageert programmamaker Peter Boeckx, die de figuren zoekt en cast voor ‘The Sky is the Limit’. “Wat is dat, de gemiddelde ondernemer? Die bestaat niet. Ondernemers die alleen maar aan hun bureau zitten, bestaan niet. Die hebben allemaal hun passies. Alleen zwijgen ze daarover of durven er niet voor uitkomen. De personen in The Sky durven wél openhartig zijn en dat ook tonen aan anderen. Het zijn allemaal keiharde werkers en selfmade men. Sommige zijn school dropouts zonder diploma. Voor de meeste van mijn personages heb ik een ongelooflijk respect. Zij zijn géén karikaturen maar mensen die al heel wat gepresteerd hebben en ten minste proberen hun droom waar te maken. Hun levens spreken tot eenieders verbeelding.”

Massa steunbetuigingen

Dave Wauwermans was in de dagen voor de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van The Sky is the Limit niet weg te slaan uit de populaire media. Het beeld dat van hem werd geschetst, was dat van een fraudeur. “Ik ben wel geschrokken van sommige stukken”, zegt Boeckx. “Iemand die nog nooit is veroordeeld voor oplichting, moet je niet laten zwart maken door de eerste de beste die aan de zijlijn staat te roepen. Als hij wel was veroordeeld voor oplichting, dan had ik hem niet gecast. Dat is een brug te ver.”

“Dave is overigens helemaal niet in paniek door die negatieve berichtgeving maar zal eerstdaags klacht indienen voor laster en eerroof tegen de man die hem in de krant beschuldigde.”

Peter Boeckx wist vooraf dat Dave Wauwermans al een faillissement achter de rug heeft. “In faillissementen gebeuren wel vaker dingen die illegaal zijn”, aldus Boeckx. “Ik vond het ook moedig dat Dave eerlijk vertelde hoe hij alles is kwijtgespeeld. Failliet gaan lijkt een van de laatste overeind gebleven taboes in Vlaanderen. Hij is helemaal tot op de bodem gegaan en moest zelfs bedelen om voedselpakketten van het OCMW. Ik wou ook de keerzijde van het succes tonen. Wie hoog vliegt, kan heel diep vallen. En ik ben gefascineerd door zijn veerkracht . In maart verloopt zijn vijfjarig verbod om te ondernemen. Hij is bezig met uit het dal te klimmen.”

Boeckx zegt dat het niet de bedoeling is om bij de kijker sympathie op te wekken voor Dave. “Ik toon gewoon de realiteit. Het is aan de kijker om al dan niet sympathie voor hem te voelen. Maar ik kan wel zeggen dat er een massa steunbetuigingen voor hem zijn binnengekomen na de eerste aflevering gisteren. Veel mensen tonen respect omdat hij zo open durfde te zijn over zijn tegenslagen. Hij heeft zelfs al zakelijke voorstellen gekregen...”