Vader en zoon doen verrassende ontdekking tijdens verbouwingen

Dendermonde - Op de Vlasmarkt in het centrum van Dendermonde stuitten Nico en Marijn Peelman bij verbouwingswerken op een historisch booggewelf en een beerput uit de veertiende eeuw. Vader en zoon zijn aan het verbouwen, Marijn opent binnenkort een nieuwe zaak.

Toen ze de vloer opbraken van hun nieuw gekochte pand op de Vlasmarkt in Dendermonde legden Nico en Marijn Peelman oude gewelven bloot. “De tegels lagen op zavel, waardoor er verzakkingen waren”, vertelt Nico. “Daarom beslisten we om de vloer volledig open te breken. Mijn zoon wil als zelfstandig barbier aan de slag en ik help bij de verbouwingen van het pand.” Verder naar achteren in het gebouw kwamen nog andere dingen aan het licht. “We waren verrast toen we begonnen met graven en er een booggewelf zichtbaar werd”, gaat Marijn verder. “Dat is niet van deze tijd. Daarom groeven we verder en stootten we ook nog op een beerput. Vermoedelijk uit de Middeleeuwen. Het zou kunnen gaan over de periode rond 1400.”

Vader en zoon verwittigden de provincie en die stuurde een archeoloog. “Volgens die archeoloog is dit een opmerkelijke vondst. Mensen gooiden toen heel wat zaken in hun beerput en dus kan er nog het een en ander bovenkomen. Bovendien zitten we niet ver van de abdij op de Vlasmarkt, dus wie weet hebben de vondsten daar mee te maken. Wij zijn in ieder geval allebei gefascineerd.”