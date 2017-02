De Decker hard voor voorganger bij Antwerp: “Gemiste promotie lag ook aan Gevaert”

Sinds Wim De Decker eind november overnam bij Antwerp, draait de motor van stamnummer één weer op volle toeren. Onder de nieuwe trainer werd nog geen enkele competitiematch verloren en The Great Old prijkt na een knappe 16 op 18 op kop in de strijd om de tweede periodetitel. Toch ziet De Decker geen carrière voor hem weggelegd als T1. “Over vijf jaar wil ik geen trainer meer zijn.” De voormalige middenvelder heeft ook een uitgesproken mening over voorganger David Gevaert. “Hij was niet stressbestendig genoeg”, vertelde hij aan Sport/Voetbalmagazine.

Het stond al langer vast dat De Decker een rol in de staf van Antwerp zou vervullen, vertelde de voormalige middenvelder aan Sport/Voetbalmagazine. CEO Patrick Decuyper had hem nog voordat hij overnam als nieuwe T1 in de loop van het seizoen tot twee keer toe de job van hulptrainer aangeboden. Evenveel keer zei De Decker nee. Met Fred Vanderbiest voelde hij naar eigen zeggen “geen klik”, en hij bedankte voor de harde aanpak van opvolger John Bico. “Dat was mijn geluk, want als ik T2 was geweest bij Bico-Gevaert of Vanderbiest, dan had ik hier in november geen hoofdtrainer kunnen worden.”

Dat hoofdtrainerschap had wel wat voeten in de aarde bij De Decker, die de stress als groot nadeel noemt. “Ik wil niet in zo’n situatie verzeilen waarbij je moet denken: nog twee keer verliezen en ik lig buiten. Daarom ben ik over vijf jaar ook geen trainer meer. Ik wil niet in het rijtje belanden van coaches die telkens weer genoemd worden als er bij een club in nood een plaatsje vrijkomt.” De Decker vindt ook dat er een connectie moet zijn tussen trainer en club. “Ik zie me dit dus niet meteen doen bij een andere club. Het kan best dat ik er als coach meteen mee ophoud als mijn verhaal bij Antwerp stopt.”

“Gevaert had schuld aan mislopen promotie”

David Gevaert. Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

De Decker heeft ook een uitgesproken mening over het mislopen van de promotie naar 1A vorig seizoen. “Volgens mij had de trainer (David Gevaert, nvdr) er zeker zijn aandeel in. En dat zeg ik echt niet omdat hij mij lange tijd op de bank zette. Ik vind hem een heel goede veldtrainer, maar hij was niet stressbestendig genoeg voor Antwerp. Ik zag in mijn carrière wel vaker trainers die hun stress overzetten op een groep.”

Gevaert had het roer sneller moeten omgooien, vindt De Decker. “Toen de groep begon af te glijden, had hij voor jongens moeten kiezen die konden omgaan met de situatie. Mij liet Gevaert eerst maanden niet spelen en in die match van de laatste kans, tegen Eupen, stelde hij me dan plots wel op. Dat tart toch alle verbeelding? Zo geef je als trainer toch toe dat je fout zat?”