Hij schoot als een komeet omhoog, maar nu lukt niks meer: wat is er aan de hand met Rode Duivel Yannick Carrasco?

Wat is er aan de hand met Yannick Carrasco? In november was hij Speler van de Maand van zijn club Atlético Madrid, sindsdien lukt niets meer. De Spaanse pers speculeert over een gespannen relatie met coach Simeone, de Engelse over een transfer naar de Premier League. “Niets van aan”, zegt zijn omgeving. “Het gaat slecht omdat de ploeg slecht draait.”

21 december, enkele dagen voor Kerstmis. Yannick Carrasco krijgt de trofee Speler van de Maand van Atlético. In de maand november was hij goed voor drie goals in zes matchen met Atlético ...