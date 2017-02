Izquierdo pakt Gouden Schoen: “Mama gaat wenen als ik dit vertel”

Club Brugge heeft voor het eerst sinds Timmy Simons in 2002 nog eens een Gouden Schoen in de rangen. José Izquierdo werd verkozen tot beste speler van het afgelopen kalenderjaar, voor Anderlecht-spits Lukasz Teodorczyk en ploegmaat Ruud Vormer. Blauw-zwart was de grote slokop op het Gala, want het pakte met Michel Preud’homme en Ludovic Butelle ook de prijzen voor Coach en Doelman van het Jaar.

José Izquierdo verwierf na de eerste stemronde al een duidelijke voorsprong in de stand. De Colombiaan van Club Brugge kreeg 201 punten, een boel meer dan zijn ploegmaat en nummer twee Hans Vanaken, die 76 eenheden verzamelde. Sofiane Hanni vervolledigde de top drie.

Zoals voorspeld maakte Anderlecht-spits Lukasz Teodorczyk, die verrassend ontbrak op het gala, in de tweede stemronde nog een serieuze inhaalbeweging. Dat was echter niet meer genoeg om Izquierdo bij te halen: ‘Teo’ strandde op de tweede plek, voor Club Brugge-middenvelder Ruud Vormer. Bekijk hier de resultaten per stemronde.

Izquierdo: “Mama gaat wenen als ik dit vertel”

“Dit is voor de fans, want als zij niet in me geloofd hadden, was dit nooit gebeurd”, vertelde José Izquierdo in een eerste reactie op de Twitteraccount van Club Brugge. “Ik was wel erg zenuwachtig, maar ik denk wel dat ik het verdiend heb. Ruud was ook goed, al is het belangrijkste dat de Gouden Schoen naar Brugge komt. Ik ga straks mijn mama bellen en haar zeggen “Mama, ik moet je iets vertellen”. Zij zal vragen wat er is en dan ga ik haar vertellen dat ik op dit moment de beste speler van België ben. Ik ben er zeker van dat ze gaat huilen als ze het hoort.”

“Ik ga deze Gouden Schoen overal mee naartoe nemen. Het is de belangrijkste individuele prijs in België en zonder twijfel is dit het mooiste moment in mijn carrière. Ik kan de wereld nu tonen dat dromen echt kunnen uitkomen”, vertelde de Colombiaan bij nieuwsagentschap Belga.

“Voor mij persoonlijk is dit een grote eer, maar ik weet niet wat deze prijs in Colombia zal betekenen. Dit toont wel aan dat Colombiaanse spelers goed kunnen voetballen. Of het ook deuren kan openen bij de nationale ploeg, dat weet ik niet”, aldus Izquierdo, die nog geen caps voor zijn vaderland op de teller heeft staan.

“Refaelov had dit voorspeld toen ik op de bank zat”

Bij Club ligt de rechtsvoetige linkerwinger met de genadeloze versnelling nog tot medio 2019 onder contract, maar dat neemt niet weg dat er heel wat buitenlandse belangstelling is. “Het was geen makkelijke beslissing om te blijven, maar ik heb veel geloof in het bestuur en de club. Ik ben zeker blij dat ik gebleven ben. We hebben alles in huis om voor de tweede keer op rij de titel te pakken.”

Na zijn komst naar België had de op en naast het veld vinnige Colombiaan een aanpassingsperiode nodig. Izquierdo moest meermaals vrede nemen met een plaats op de bank en zag zo ook in november 2014 Lior Refaelov een hattrick maken in de Europa League-wedstrijd tegen Kopenhagen. “Ik was teleurgesteld want ik wou spelen, tonen dat ik ook veel in mijn mars had. Refaelov zag na de wedstrijd dat ik ermee zat en vertelde me dat ik niet moest wanhopen, dat ik ooit de beste speler in België zou zijn. Tweeënhalf jaar later is het zover.”

Top tien:

1. José Izquierdo (Club Brugge) 268

2. Lukasz Teodorczyk (Anderlecht) 183

3. Ruud Vormer (Club Brugge) 86

4. Hans Vanaken (Club Brugge) 76

5. Sofiane Hanni (KV Mechelen/Anderlecht) 61

6. Alejandro Pozuelo (KRC Genk) 38

7. Soualiho Meïté (Zulte Waregem) 30

7. Lior Refaelov (Club Brugge) 30

9. Mbaye Leye (Zulte Waregem) 29

10. Wilfred Ndidi (KRC Genk) 23

Foto: Photo News

Wullaert krijgt eerste Gouden Schoen voor de vrouwen

De allereerste Gouden Schoen bij de vrouwen ging naar Wolfsburg-speelster Tessa Wullaert. De Red Flame haalde afgelopen seizoen de Champions League-finale met de Volkswagenclub.

Foto: Photo News

Preud’homme Trainer van het Jaar

Club Brugge-coach Michel Preud’homme heeft AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck opgevolgd als Beste Trainer van het Jaar. De voormalige doelman schonk blauw-zwart zijn eerste titel sinds 2005 en staat ook nu weer op kop in het klassement met de Bruggelingen. Preud’homme kreeg de prijs uit handen van ex-trainer Aad de Mos.

Foto: Photo News

Butelle Doelman van het Jaar

Club Brugge-keeper Ludovic Butelle werd verkozen tot Doelman van het Jaar. De Fransman groeide sinds zijn transfer uit tot een betrouwbaar sluitstuk bij blauw-zwart en hield meer dan een handje mee aan de eerste Brugse titel in elf jaar. Ook dit seizoen is hij weer de minst gepasseerde doelman in eerste klasse.

Foto: BELGA

Bailey Belofte van het Jaar

Genk-speler Leon Bailey, die inmiddels voor Bayer Leverküsen vertrokken is, werd verkozen tot Speler van het Jaar. Omdat de Jamaicaan tegenwoordig werkzaam is in Duitsland, nam zijn broer Kyle de prijs in ontvangst van Rode Duivel Thorgan Hazard.

Foto: BELGA

Kevin De Bruyne Beste Belg in het Buitenland

Kevin De Bruyne werd al voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot Beste Belg in het Buitenland. De Belg was afgelopen kalenderjaar belangrijk voor zijn club Manchester City, die hij met zijn goals tot in de halve finales van de Champions League loodste. De Bruyne heeft dit seizoen ook de meeste assists achter zijn naam in de Engelse Premier League. Hij kreeg zijn prijs uit de handen van Arsenal-legende en T3 bij de Rode Duivels Thierry Henry.

Foto: BELGA

Ndidi scoorde Doelpunt van het Jaar

De heerlijke trap van Wilfred Ndidi tegen Club Brugge werd verkozen tot Doelpunt van het Jaar. Het knappe doelpunt was de eerste van de straffe 4-2 zege van de Limburgers tegen de latere kampioen en ging later ook de wereld rond op sociale media.

Lifetime Achievement Award voor Timmy Simons

Club Brugge-middenvelder Timmy Simons kreeg een Lifetime Achievement Award om zijn indrukwekkende voetbalcarrière te bekronen. De Gouden Schoen van 2002 debuteerde in 1998 met Lommel SK in eerste klasse, is negentien jaar later titularis bij Club Brugge en speelde intussen al meer dan duizend officiële wedstrijden. “Ik hou nog steeds de deur open voor een extra jaartje”, zei hij. “Op deze leeftijd kan je niet te veel meer plannen.” Simons kreeg zijn prijs uit de handen van ex-ploegmaat en huidig PSV-coach Phillip Cocu.

Foto: BELGA

Club Brugge heeft beste fans

Eerder vanavond had landskampioen Club Brugge de eerste prijs van het Gala van de Gouden Schoen binnengehaald. De fans van blauw-zwart werden verkozen tot beste van 2016. Zij haalden het met 34% van de stemmen, iets meer dan Antwerp (27%), dat vorig jaar aan het langste eind trok.

