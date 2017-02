Op het Gala van de Gouden Schoen is heel wat schoon volk aanwezig, maar er is één opvallende afwezige. Lucasz Teodorczyk, topfavoriet en spits bij Anderlecht, is er niet bij in Lint. Zijn entourage bevestigde aan onze redactie dat hij woensdag geland is in Polen omwille van familiale redenen. Het gaat niet om een overlijden van een naaste, zondag zal hij terug zijn voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem.