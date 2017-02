Witsel verliest bij debuut (maar kan wel al ‘dank u’ zeggen in het Chinees)

Axel Witsel heeft zich met zijn nieuwe Chinese werkgever voor het eerst gemeten met een tegenstander op het Europese continent. De Rode Duivel verloor met Tianjin Quanjian met 3-2 van de Italiaanse tweedeklasser Pisa.

De Chinese competitie start pas over een maand. Tianjin Quanjian werkt nu een oefenprogramma af met een tweeweekse stage in het Italiaanse Catania. “We verbleven eerst tien dagen op een eiland in het zuiden van China. Vervolgens kregen we enkele dagen vrij alvorens naar Italië te komen”, zei Witsel aan onze Waalse collega’s van La Dernière Heure. “Ik kan al enkele woorden in het Chinees zeggen: dank u, goedendag en hoe gaat het?”

De Argentijn Carlos Tevez, sinds zijn overstap naar Shanghai Shenhua de best betaalde voetballer ter wereld, heeft al een wedstrijd met inzet achter de rug. In de play-offronde voor de Aziatische Champions League verloren Tevez en co. met 0-2 van het Australische Brisbane Roar. Het team van coach Poyet wordt zo het eerste Chinese team in 14 jaar dat een play-offwedstrijd verliest in de Aziatische Champions League.