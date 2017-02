De totale machtsontplooiing van Club Brugge: "De glanzende momenten van Izquierdo zijn goud waard"

Goud voor José Izquierdo. Het zit allemaal vervat in de ene actie in november in het King Power Stadium in Leicester. In de Champions League nota bene, waar Club Brugge nul punten zou halen. Izquierdo pikt de bal op de eigen helft op, zet aan voor een duizelingwekkende demarrage en laat twee man ter plekke. Achteloos, alsof het beelden van Madame Tussaud zijn. Het waren wel verdedigers uit de Premier League, van de landskampioen van vorig seizoen nota bene. Om de bal daarna in het dak van het doel binnen te knallen. In zijn Colombiaanse thuisstad Pereira plengden de vele Maria-beelden parelmoeren tranen van geluk. Zo hadden ze het op internationaal vlak ook in de gaten.

Izquierdo speelde lang niet altijd glansrijk, maar zijn glanzende momenten zijn goud waard

In België huiverden de mandekkers al langer als hij weer eens aanzette voor een glanzende solo. Swing in de heupen, ­dynamiet in de wreef. Op explosiviteit de tegenstander voorbij, met zijn snelheid de mandekker als een vertraagd beeld achterlatend. Overdrijven we? Een beetje wel. Izquierdo speelde het voorbije jaar immers lang niet altijd even glansrijk, maar zijn glanzende momenten zijn wel goud waard.

Er breken nu andere tijden aan. Izquierdo wordt nu nog even doodgeknuffeld, maar hij zal met een vergrootglas worden gevolgd. Minder dan voorheen zal hij recht hebben op foutjes. Op een mindere periode. De status van vedette, die hij tot hiertoe met Zuid-Amerikaanse flair droeg, wordt een pak zwaarder om voort te slepen. Gelukkig heeft hij ondanks zijn schijnbare nonchalance genoeg verstand om niet diep te vallen.

Voor heel Club Brugge, dat toch nog even vreesde voor de monsterlijk scorende Lukasz Teodorczyk, maakt deze trofee de wederopstanding compleet. Stamnummer drie is helemaal terug aan de Belgische top. De Gouden Schoen leek steeds meer een Anderlecht-bastion te worden, maar met die ontwikkeling hebben de Bruggelingen ook komaf gemaakt. Daarvoor was een totale machtsontplooiing nodig.

Door het standvastige bewind dat in het Jan Breydelstadion wordt gevoerd, lijken ze in Brugge niet van plan om de opnieuw verworven status te grabbel te gooien. Er zal nu al wel rekening moeten worden gehouden met het post-Izquierdo- en wellicht ook het post-Preud’homme-tijdperk. Maar dat zijn zorgen voor morgen. De volgende dagen en weken zal het uit alle kelen tegelijkertijd klinken: En nu de titel. Daarvoor moet Izquierdo nog aan de bak. Gouden Schoen of niet.