Parket-generaal: “Geen straf voor priester die seks had met 17-jarige”

De West-Vlaamse priester Jeroen C. (52) moet niet veroordeeld worden omdat hij seks had met een 17-jarige jongen. Dat vindt nu ook het Gentse parket-generaal.

De klacht tegen Jeroen C. bracht toenmalig Brugs bisschop en huidig aartsbisschop Jozef De Kesel twee jaar geleden nog in opspraak. Al in 2013 had de jongeman een klacht ingediend. Maar pas in november 2014, na commotie over een andere priester, schorste De Kesel hem.

Al dan niet met wederzijdse toestemming

De Kortrijkse rechtbank sprak Jeroen C. afgelopen zomer vrij. Volgens de rechter bestond er twijfel of de seksuele handelingen al dan niet met toestemming gebeurden. De jongen keerde na de eerste feiten nog tien keer terug naar het huis van C. Hij was bovendien seksueel meerderjarig. Hoewel het Kortrijkse parket beroep aantekende, bleek gisteren dat de Gentse aanklager een andere mening heeft.

Het Gentse hof van beroep oordeelt op 22 maart. Jeroen C. liet al verstaan dat hij bij een vrijspraak opnieuw als priester aan de slag wil. Het bisdom Brugge wacht het arrest af. Nadien zal bisschop Lode Aerts in gesprek gaan met de priester en de mogelijkheden bekijken.