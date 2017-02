Dit model (19) beweert dat ze de meest populaire persoon ooit is op Tinder

Jazz Egger heeft op enkele maanden tijd al 5.400 matches verzameld op Tinder, iets wat naar eigen zeggen een wereldrecord is. Ze heeft ook al bijna 20.000 volgers op Instagram.

Preview with Tom Hart for Talents Models Munich pic.twitter.com/iBxKap4c07 — Jazz Egger (@JazzEgger) November 27, 2016

De 19-jarige Jazz Egger heeft zelfs matches met bekende acteurs, muzikanten en YouTubers. Ook scoorde ze verschillende modellenopdrachten via Tinder. Voorlopig is ze nog maar met 20 mannen effectief op date geweest. De vonk is tot nu toe echter nog niet overgeslagen, al heeft ze wel al veel “interessante gesprekjes” gehad.

“Dit loopt een beetje uit de hand”

Jazz krijgt elke dag zo veel ‘Super Likes’ dat ze alle likes niet kan bijhouden. (Elke Tinder-gebruiker kan maximum één persoon per dag een Super Like geven, nvdr.) Door de massale likes heeft het model tot haar grote spijt geen tijd om met iedereen te chatten. Ze heeft dan ook noodgedwongen haar bio moeten aanpassen. “Sorry, dit loopt een beetje uit de hand. Ik kan niet meer op alle berichten reageren. Ik antwoord enkel als je bericht superinteressant is. Ik hoop dat jullie dat begrijpen!”

Originele openingszinnen

Dit spoorde mannen enkel nog meer aan om creatief uit de hoek te komen. Ze benaderen haar met extra originele openingszinnen en bieden haar aan om op exclusieve dates te gaan in een poging om haar het hof te maken. Er was zelfs een man die haar uitnodigde om een week naar zijn jacht in Griekenland te komen. Ze bedankte hier vriendelijk voor.

Jazz Egger komt oorspronkelijk uit Oostenrijk, maar woont momenteel in Londen. Ze is al model sinds haar 13de en verscheen ook in Germany’s Next Top Model.