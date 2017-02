Bronzen medaille Dirk Van Tichelt geeft forfait omdat zoontje hem uit zijn slaap houdt

Judoka Dirk van Tichelt, die in Rio nog brons haalde, geeft forfait voor enkele grote wedstrijden. De Beer van Brecht waakt al sinds kerstdag over zijn zoontje Arthur. Gevolg: hij is te moe om zijn trainingsschema te respecteren.

Geen Dirk Van Tichelt (32) dit weekend op de Grand Slam van ­Parijs, nochtans het officieuze ­wereldkampioenschap judo en een van de belangrijkste toernooien van het jaar. Een afspraak waar de bronzen medaille van Rio de Janeiro niet op zou ­mogen ontbreken. Maar Van ­Tichelt is niet in vorm, te moe. De krachtpatser uit de Kempen werd op kerstdag vorig jaar voor het eerst ­vader en zijn zoontje Arthur houdt hem uit zijn slaap.

Zwaar gecrasht tijdens training

“Mijn entourage had me gewaarschuwd dat het vaderschap zwaar zou wegen. Maar ik had nooit verwacht dat het me zo zou uitputten”, zegt Van Tichelt. “Arthur kwam op 25 december ter wereld met een ­keizersnede. Die eerste ­weken kon mijn vrouw nog weinig doen, dus heb ik overal geholpen in het huishouden waar ik kon. Maar na een paar weken moest ik toch mijn trainingen hervatten. Dat verliep niet zoals verwacht. ­Tijdens een trainingssessie in Brussel ben ik zwaar gecrasht. Halver­wege de training ben ik gewoon van de mat gelopen en heb ik moeten overgeven. Toen besefte ik dat ik nog meer rust nodig had.”

“Bij het minste gekreun schiet ik wakker”

Het leven van een topjudoka bestaat trainen, eten en slapen. Maar dat laatste lukte de voorbije maanden niet meer. “Ik zie elk uur van de nacht op mijn klok passeren. Arthur slaapt nog bij ons op de kamer. Bij het minste gekreun uit het wiegje schiet ik wakker. De laatste tijd ga ik af en toe in een andere kamer slapen om toch nog een beetje mijn rust te hebben.”

”Ik heb hem mee gemaakt, het is ook logisch dat ik nu voor hem zorg”

Een heel verschil met Nicolas Lombaerts, die in oktober vader werd maar enkele dagen later alweer bij de Rode Duivels tegen Gibraltar op de bank zat. En wielrenner Jan Bakelants miste zelfs de geboorte van zijn dochtertje omdat hij niet wou opgeven in de Tour de France.

De meeste topvoetballers hebben dan ook een nanny om voor de kinderen te zorgen. En wielrenners laten vaak de ouderlijke zorgen over aan hun vrouw. Maar dat wil Van Tichelt niet. “Ik heb hem mee gemaakt, het is ook logisch dat ik nu voor hem zorg. De eerste maanden is het inderdaad zwaar, maar ik hoop dat het nu wel stilaan zal beteren.”