Kris Peeters legt bom onder vliegwet Zaventem

De Brusselse regering kan haar strenge ­geluidsnormen voor vliegtuigen niet opleggen, want er zitten procedurefouten in haar wetgeving. Dat heeft de minister van Economie Kris Peeters (CD&V) ontdekt. Daarmee legt hij een bom onder dit politiek gevoelige dossier.

Er is een brief onderweg van Kris Peeters naar de Brusselse minister van Leefmilieu, Céline Fremault (CDH), bevoegd voor de geluidsnormen. Daarin wijst Peeters haar op een vergetelheid. Ze heeft namelijk nagelaten om “technische voorschriften aan te melden bij de Europese Commissie”, een noodzakelijke procedure om de geluidsnormen ook effectief aan vliegtuigen te kunnen opleggen. Anders kan elke vliegmaatschappij met succes naar de rechter trekken om de Brusselse normen aan te vechten.

Onder normale omstandigheden zou die brief geïnterpreteerd kunnen worden als een attente boodschap van een federaal minister aan een collega van het Brussels Gewest. De Europese aanmelding verloopt namelijk via de federale overheidsdienst Economie, waarvoor Peeters bevoegd is.

Politiek conflict

Maar dit zijn geen normale omstandigheden. De strenge Brusselse geluidsnormen zijn op dit moment voer voor een politiek conflict tussen de verschillende overheden van dit land. De brief is dus vooral een uithaal naar het Brussels Gewest, dat haar huiswerk moet overdoen. Tegelijk geeft ze een nieuwe wending aan de verdere onderhandelingen. Want als Fremault die procedure nu alsnog in gang zet, dan geldt er een wettelijke “standstill-periode” van minstens drie maanden. En dan ligt de invoering van de Brusselse normen sowieso minstens even lang stil.

Mes op de keel

Op 1 januari hadden die strengere Brusselse geluidsnormen al moeten ingaan, maar de Vlaamse regering heeft een belangenconflict ingeroepen. De normen zijn namelijk strenger dan in Vlaanderen, en daardoor dreigen meer vliegtuigen uit te wijken naar routes boven Vlaams grondgebied.

Door dat belangenconflict is de maatregel opgeschort en hebben het Vlaamse en Brusselse Gewest zestig dagen de tijd gekregen om, onder leiding van premier Charles Michel (MR), naar een oplossing te zoeken. Dat gebeurt met het mes op de keel, want over twee weken loopt die afkoelingsperiode af.

Druk van vliegmaatschappijen

De grootste druk komt van het groeiend aantal vliegmaatschappijen die de onzekerheid beu zijn. Ryanair liet deze week nog weten dat ze haar geplande investeringen in Zaventem verhuist naar de luchthaven van Charleroi.

In principe is premier Michel aan zet, maar iedereen kijk ook naar minister van Mobiliteit François Bellot (MR) om een allesomvattende vliegwet op te stellen.