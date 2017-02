Anderlecht niet blij met afwezigheid Teodorczyk op Gala van Gouden Schoen

Lukasz Teodorczyk (25) was één van de topkandidaten om Gouden Schoen te worden. De Poolse spits van Anderlecht werd uiteindelijk tweede op 85 punten van winnaar José Izquierdo. Maar Teo blonk vooral uit in afwezigheid. De goalgetter daagde niet op voor het gala en zijn entourage liet weten dat hij om familiale redenen in Polen zat.

Bij Anderlecht wisten ze echter van niets. “We willen ons eerst en vooral verontschuldigen”, stelde woordvoerder David Steegen. “We feliciteren Izquierdo en Club Brugge, dit is echt geen boycot. Teo heeft vandaag een bericht gestuurd dat hij in Polen is en hier niet kon zijn. Meer weten we ook niet, maar tenzij hij een grondige reden heeft, is dit absoluut not done. Voorlopig gunnen we hem nog het voordeel van de twijfel, maar straks moet hij een goede uitleg geven. De spelers hadden vrij en het kan dat hij zich van dag vergist heeft voor dit gala, maar dan nog... We verwachten hem snel terug.”

Teo’s entourage liet uitschijnen dat de spits inderdaad niet wist dat de uitreiking effectief gisteren was en dat hij erg zenuwachtig was in zijn thuisland. Toch bleven ze ook familiale redenen inroepen. Al zou het niet gaan om een overlijden van een naaste en zou hij zondag terug zijn voor de topper tegen Zulte Waregem.