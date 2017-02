Josje vindt het tijd voor een échte relatie

Josje Huisman (30), die in mei 2016 haar jurkje inleverde bij K3, is toe aan een ­stabiele relatie en “een diepere connectie”. Dat zegt ze in een interview met het Nederlandse blad Grazia.

“Dat vrijblijvend aan­kloten is er wel een beetje af bij mij.” Josje is naar eigen zeggen heel gelukkig alleen, wat niet wil zeggen dat ze nooit meer een man wil. “Ik ben niet wanhopig op zoek, het is gewoon goed zo. Ik ben ervan overtuigd dat vrouwen heel zelfstandig kunnen zijn en inderdaad geen man nodig hebben.”

In een recent interview had Josje nog ­gezegd dat haar bekendheid potentiële partners afschrikt. Die woorden zijn volgens haar uit hun context gerukt. “Overal stonden ineens koppen als: Josje vindt dat er te weinig mannen op haar afstappen, blabla. Je kunt op zo’n vraag gewoon geen politiek correct antwoord geven. Wat had ik dan moeten zeggen? Ja, ze staan met z’n tienen voor de deur aan te ­bellen?”

Na haar opmerking kreeg Josje mails van ­mannen die graag op haar af zouden stappen, maar ook van mannen die zeiden dat ze haar te intimiderend vonden. “Daarom zou ik hen een hart onder de riem willen steken door te zeggen: spreek ons vrouwen gewoon aan. Ik heb zo veel leuke single vriendinnen. Wat heb je te verliezen?”