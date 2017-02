Engeland in shock na dood van mediafiguur

Engeland is in shock na de dood van Tara Palmer-Tomkinson, de peetdochter van prins Charles en een van de meest gefotografeerde tv- en societyfiguren van de voorbije jaren. De vrouw overleed op 45-jarige leeftijd.

De doodsoorzaak is nog niet bekend, al werd vorige maand wel bekend dat ze een goedaardige hersentumor had. T-P-T was een van de eerste beroemdheden die dagelijks de Britse pers haalden zonder aanwijsbare reden. Ze was een professioneel feestbeest, nam deel aan talloze realityprogramma’s, schreef columns en boeken en spendeerde een klein fortuin om af te kicken van de drugs.