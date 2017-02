CLUBNIEUWS. KVO test Nigeriaanse spits, onduidelijkheid over Refaelov

Bij KV Oostende loopt sinds twee dagen een nieuwe speler rond. De club aan de zee test een nieuwe Nigeriaanse spits uit. Club Brugge werd woensdagavond de grote winnaar op het Gala van de Gouden Schoen, maar voor Lior Refaelov is er minder goed nieuws. Hij was niet aanwezig op training, het is onduidelijk of hij inzetbaar is tegen Lokeren. Het clubnieuws van de dag.

Franse specialist bevestigt: geen operatie nodig voor Kara

Kara Mbodj (26) moet voorlopig niet geopereerd worden. De Senegalese RSCA-verdediger trok gisteren naar een Franse kniespecialist en die concludeerde dat het kraakbeenletsel op dit moment kan behandeld worden met speciale zorgtherapieën.

Kara is zondag inzetbaar tegen Zulte Waregem. Het is wel opvallend dat paars-wit opeens een medisch bulletin vrijgeeft, terwijl het dat anders zelden doet. Alsof de Brusselaars potentiële kopers willen geruststellen.

Spits uit Nigeria op test bij KV Oostende

Op KV Oostende loopt al twee dagen een nieuwe speler rond. Het zou gaan om een naar verluidt Mozambikaanse spits van een Nigeriaanse ploeg die op test is. KVO haalde vorig jaar ook al Godwin Saviour – nu bij Roeselare – uit Afrika en gaat nu na of deze kerel op termijn Cyriac kan vervangen.

Silvio Proto was gisteren niet op training bij Oostende. De keeper doet weer spierversterkende oefeningen voor zijn knie vooraleer hij weer op het veld kan. El Ghanassy was nog steeds afwezig wegens ziekte. Capon trainde uit voorzorg slechts gedeeltelijk mee.

Vanaf woensdag 15 februari verkoopt KV Oostende via zijn online ticketingplatform kaarten voor de bekerfinale. KV Oostende heeft drie tariefsoorten voor de tickets van die bekerfinale: 25 euro, 40 euro en 55 euro. Maximaal zijn er per eID-kaart vier tickets te koop. Een busvoucher kost 10 euro. KVO zoekt nog busbegeleiders. In ruil voor deze taak krijgen ze een gratis inkomkaart en busticket. KV Oostende kondigt die zaterdagnamiddag 18 maart vanaf 16 uur een party met deejays en artiesten in een fandorp aan het Atomium. KVO zal ook merchandising-items op de markt brengen naar aanleiding van deze eerste bekerfinale van de club. Meer info: www.kvo.be.

Refaelov ontbreekt op training

Vooraleer er ‘s avonds enkele prijzen werden opgehaald in Lint, werkte de hoofdmacht van Club Brugge in de voormiddag nog een groepstraining af. Er werd daarbij onder andere getraind op kracht. Lior Refaelov ontbrak. Hij bleef binnen met lichte hinder, al is het nog niet helemaal duidelijk of de wedstrijd op Lokeren zondag in het gedrang komt. Ook Benoit Poulain (spierscheurtje) trainde niet. Voor hem komt Lokeren wel zeker te vroeg. Ricardo Van Rhijn en Anthony Limbombe revalideren verder.

Essevee raadt aan om per bus naar bekerfinale te gaan

Zulte Waregem plaatste gisteren alle nuttige info omtrent de tickets voor de bekerfinale tegen KV Oostende op zijn website. De club kreeg tribunes 1 (hoofdtribune) en 2 (de kant van het Atomium achter het doel) toegewezen. In tribune 1 variëren de prijzen tussen 40 en 55 euro. In tribune 2 zijn de vakken C en D voorbehouden voor de sfeergroep SLC. In tribune 2 kost een kaartje 25 euro. Er geldt een voorrangsperiode van woensdag 8 februari tot en met vrijdag 24 februari voor supporterslokalen, bedrijven en organisaties die busvervoer organiseren. De vrije verkoop start op dinsdag 28 februari, maximaal vier tickets per identiteitskaart. Tickets blijven verkrijgbaar via de ticketshop tot vrijdag 17 maart 18 uur.

Op de website is er een link met een officieel aanvraagformulier om een bus te registreren. Dat formulier moet dan gemaild worden naar beker@essevee.be. De club deelt ook nog mee dat de verdeling van de beschikbare plaats chronologisch zal verlopen: officiële supporterslokalen en partners krijgen voorrang. Tot en met zaterdag 11 maart 12 uur kunnen bussen aangevraagd en geregistreerd worden. Zulte Waregem geeft ook nog mee dat het makkelijker is om per bus naar Brussel af te zakken aangezien er beperkte parkeermogelijkheden zijn.

Lokerse beloften winnen van Genk

De beloften van Lokeren wonnen maandagavond hun wedstrijd in en tegen Racing Genk met 0-1. Eugene Ansah scoorde het enige doelpunt van de match al na 20 minuten. Dankzij deze overwinning springen de youngsters naar een derde plaats in het klassement, op een amper een punt van de leider Kortrijk. Voorts komen er ten laatste bij het begin van het nieuwe voetbalseizoen twee nieuwe scoreborden bij in het Daknamstadion. Het nieuwe led-scorebord wordt geplaatst boven de Corner Box in de hoek van het stadion.

Waasland-Beveren betaalt helft van ticket terug

Waasland-Beveren is zijn supporters dankbaar voor steun en inzet van het afgelopen seizoen. De Oost-Vlaamse club hoopt daarom zo veel mogelijk supporters te mobiliseren om aanwezig te zijn op de cruciale wedstrijd tegen Moeskroen op zaterdag 18 februari. Het bestuur van de club doet daarom een inspanning en zal de helft van het ticket terugbetalen. Deze tickets zijn vanaf morgen verkrijgbaar aan het onthaal van de club. Een prijsoverzicht: volwassenen betalen 8,5 euro voor zitplaatsen en 6 euro voor staanplaatsen. Kinderen tussen 12 en 18 jaar betalen 3 euro, kinderen onder de 12 jaar betalen 0,5 euro.

Grondwerken oefencomplex AA Gent van start

In Oostakker zijn de grondwerken voor de bouw van het gloednieuwe oefencomplex voor AA Gent van start gegaan. Op de site van RC Gent moet er tegen komende zomer – met als deadline de start van de trainingen – een volledig complex gerealiseerd zijn waar het eerste elftal als de beloften van AA Gent terecht kunnen. Het ontwerp en de concrete invulling van de besteding van de diverse ruimtes is van de hand van Gent-coach Vanhaezebrouck. Zijn plannen omvatten in totaal maar liefst twee officiële velden, twee trainingsvelden, een grote fitness- en wellnessruimte met zwembaden en slaapruimtes.

Vrijdag 1.720 eters op Stayen

Niet alleen de ticketverkoop voor de Limburgse derby verloopt vlot, ook het aantal diners loopt op bij STVV.

In totaal zullen er vrijdag 1.720 eters zijn aan de Tiensesteenweg. Dat is bijna vier keer meer dan andere thuiswedstrijden, dan zijn er gemiddeld 450 diners.

Samatta klaar voor derby?

Om te wennen aan de wedstrijdomstandigheden trainde RC Genk gisteren (en ook vandaag) op het kunstgras van de jeugdacademie. Ally Samatta, die herstelt van een rugblessure, trainde voor het eerst met de groep en komt in aanmerking voor een selectie voor de derby. Over de blessure van Dewaest komt pas vrijdag officieel uitsluitsel, maar de centrale verdediger heeft bijna zeker een spierscheur opgelopen.

't Kuipje loopt warm voor komst van Club Brugge

Westerlo ontvangt op vrijdag 17 februari Club Brugge en het ziet er naar uit dat 't Kuipje volledig zal vollopen voor de komst van de competitieleider. Er zijn nog slechts een vijftigtal zitplaatsen beschikbaar. In de staantribunes en het sfeervak zijn er nog 1.500 kaartjes vrij.

Ferrera en Verdier geveld door griep

Bij KV Mechelen werd er gisteren getraind zonder coach en zonder topschutter. Zowel Yannick Ferrera als Nicolas Verdier bleven thuis met de griep. De drie assistenten Caluwé, Daniélou en Swinnen namen de leiding van de training op zich. De spelers die dinsdag met 1-2 verloren tegen Antwerp hielden het na het eerste deel van de training voor bekeken. De rest werkte de volledige training af.

Kortrijkse beloften op kop

De beloften van KV Kortrijk werden door hun overwinning tegen Club Brugge na drie wedstrijden koploper in Play-off 1.