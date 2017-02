Joke Schauvliege wil plastic zakken in alle winkels verbieden

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) wil een verbod op plastic zakken in alle winkels, zo meldt de VRT. “Ik denk dat de consument bereid is om van die plastic zakken af te stappen als ze gaan shoppen”, luidt het. Ondernemersorganisatie Unizo is tegen.

70 procent van de Vlamingen gebruikt regelmatig een herbruikbare tas om boodschappen te doen, zo is gebleken uit onderzoek van afvalmaatschappij OVAM en Radio 2. “Daarom ben ik grote voorstander van een algemeen verbod”, aldus de minister, die haar voorstel eerstdaags zal voorleggen aan de Vlaamse regering.

Joke Schauvliege. Foto: ggm

Hoewel de herbruikbare tassen niet alleen in supermarkten worden gebruikt maar ook al in bepaalde kleren- en schoenenwinkels, zijn de winkeliers toch gekant tegen het voorstel. “Dit is geen goed voorstel”, zegt Isolde Delanghe van de Mode Unie van ondernemersorganisatie Unizo. “Onze sector maakt al veel gebruik van herbruikbare tassen, maar de winkelier kan die echter niet altijd geven. Die papieren of stoffen tassen zijn namelijk duur: tot 4 euro per tas. Als het om kleine aankopen gaat, is het gewoon te duur om zo’n tas mee te geven. Een plastic zakje is veel goedkoper en op dit moment is er nog niet meteen een alternatief.”

Het verbod van Schauvliege geldt (nog) niet voor de erg dunne zakjes voor groenten en fruit in de supermarkten.