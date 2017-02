Madonna post foto van geadopteerde tweeling

Madonna is op woensdagavond vertrokken uit Malawi met haar twee adoptiedochters Esther en Stella. Ze postte een schattige foto van zichzelf met de tweeling op haar account op Instagram, waarmee ze nu ook zelf de adoptie bevestigt en haar vreugde over dit heuglijke nieuws uitdrukt.

Op dinsdag raakte het nieuws bekend dat Madonna officieel de toestemming van de rechter in Malawi had gekregen om de tweeling Esther en Stella te adopteren. Op woensdagavond ging de zangeres samen met haar dochters aan boord van een privéjet en vertrok ze met hen naar haar woonplaats New York.

Vlak voor haar vertrek postte Madonna een foto van zichzelf met de beide meisjes op haar account op Instagram. Ze schreef: "Ik kan officieel bevestigen dat ik het adoptieproces om de tweelingzusjes uit Malawi te adopteren heb afgewerkt en dat ik dolblij ben dat ze nu deel uitmaken van mijn familie. Ik ben iedereen in Malawi die me geholpen heeft immens dankbaar en ik vraag de media om onze privacy tijdens deze overgangsperiode te respecteren."

I can officially confirm I have completed the process of adopting twin sisters from Malawi and am overjoyed that they are now part of our family. I am deeply grateful to all those in Malawi who helped make this possible, and I ask the media please to respect our privacy during this transitional time. ???? Thank you also to my friends, family and my very large team for all your support and Love! ????????????????????????????????????♥?????♥? Een foto die is geplaatst door Madonna (@madonna) op 8 Feb 2017 om 10:24 PST

Het adoptieproces van Esther en Stella (4) nam volgens de Britse krant Daily Mail in totaal twee jaar in beslag. Zes maanden geleden plaatste Madonna ook al een foto van de meisjes op Instagram, die samen met haar dochter Lourdes voor de foto poseerden. Madonna was toen samen haar kinderen op bezoek in het land. De zangeres heeft immers een nauwe band met dit Afrikaanse land. Ze adopteerde er eerder al twee kinderen, Mercy James and David Banda, en richtte de stichting 'Raising Malawi' op, die scholen, weeshuizen en ziekenhuizen in het land bouwt.