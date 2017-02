De groeipijnen van starters in e-commerce

E-commerce is aan een opmars bezig. In principe kan iedereen via internet verkopen. Maar start-ups zijn gebaat met partners die hen willen ondersteunen op onder meer logistiek, financieel en juridisch vlak. Jonge initiatieven als CUBZZ en Againagain! maken hier gebruik van. Allebei focussen ze zich op de een of andere manier op kinderen.

In 2017 wil CUBZZ, een initiatief van Wouter Cauwenbergh uit het Mechelse, verder groeien via e-commerce. CUBZZ is opgericht met als missie om zo veel mogelijk kinderen kansen te geven. Alle winst van CUBZZ wordt weggeschonken aan organisaties of projecten die kunnen aantonen dat ze zich op een efficiënte manier inzetten voor kinderen.

“Ik ben CUBZZ gestart met het aanbieden van een sojachocodrink. Sinds enkele maanden zijn er vier varianten bijgekomen van CUBZZ-koffie, geproduceerd door het familiebedrijf Java uit Rotselaar”, vertelt Cauwenbergh. “Het is mijn bedoeling om op termijn een assortiment van alledaagse consumentengoederen én –diensten aan te bieden met allemaal hetzelfde principe: de prijs/kwaliteit is standaard een A-merk, maar de winst wordt gebruikt om de wereld mooier te maken.”

Kom over tien jaar eens terug …

Bij zijn zoektocht naar een logistieke partner kreeg Wouter Cauwenbergh een aantal keren het deksel op de neus bij grote logistieke bedrijven. Ze gaven hem het signaal dat hij over tien jaar moest terugkomen, wanneer CUBZZ wat groter geworden was.

“Via via kwam ik in contact met Actius en VRD-logistics uit Bornem. Zij geloofden in mijn verhaal en de missie van CUBZZ en lieten me toe om mijn business geleidelijk te doen groeien”, legt Wouter Cauwenbergh uit. “Ze dwongen me niet in allerlei moeilijke systemen, maar adviseerden waar nodig. De logistieke partners helpen me met stock & transport, automatisatie, e-commerce en douane & accijnzen. Ze leverden ook een mooie financiële bijdrage in het crowdfundingluik.”

Minder rommel en tobben

Meer en beter spelen voor de kleuters, minder rommel en tobben voor de ouders: dat is in een notendop de kern van het bedrijfsplan van de zussen Sarah en Greet De Wulf uit Kraainem. Eind 2015 startten ze Againagain! op.

“Wij bieden speelgoedabonnementen aan. Elke drie maanden ontvangen klanten een nieuw pakket met hoogwaardig, gevarieerd speelgoed”, vertellen ze. “Wij zorgen voor alle diensten die daarbij horen: levering en retour van de pakketten, schoonmaken en helemaal in orde zetten van het speelgoed, selectie van hoogwaardig pedagogisch speelgoed. Potentiële klanten zijn zowel kinderen, grootouders als peters en meters.”

Logistiek is de bottleneck

De webwinkel van Againagain! wordt ondersteund door het onlineplatform Shopify. Dit platform coördineert ook de terugkerende betalingen. “De backend van de website is nu wel nog heel handmatig: we exporteren files die we in Excel zetten om alle pakketten en stock op te volgen. We werken met de online app van BPost en Kiala voor het verschepen van de pakketten. Voor een abonnementsservice als de onze is het wel spijtig dat momenteel alle logistieke partners evenveel aanrekenen voor een ruil als voor twee leveringen. Dat is niet logisch, want bij ons ruil je je oude pakket tegen een nieuw, en de chauffeur hoeft dus maar een keer op te draven. Transport is het duurste onderdeel van onze kostenstructuur.” ??Ook opslag is een aandachtspunt. In de toekomst willen Greet en Sarah samenwerken met een beschutte werkplaats en er gebruikmaken van een beperkte opslagplaats. “De bedoeling is uiteraard dat ons speelgoed zo veel mogelijk bij de gebruikers is, wij hebben alleen een buffer nodig.”

