Rode Duivels behouden vijfde plaats op FIFA-ranking, Kameroen stijgt sterk

De Rode Duivels blijven donderdag ook bij de bekendmaking van de tweede FIFA-ranking van het jaar op de vijfde plaats staan. In vergelijking met vorige maand vielen er nauwelijks veranderingen op te tekenen. Argentinië blijft lijstaanvoerder, Afrika Cup-winnaar Kameroen stijgt van 62 naar 33.

De Argentijnen hebben 1635 punten op de nieuwe ranglijst, ze worden gevolgd door Brazilië (1529 punten), Duitsland (1433), Chili (1386) en België (1371). In de top tien valt slechts één wijziging te bespeuren, Frankrijk doet haasje-over met Colombia en wordt zesde.

Het Kameroen van bondscoach Hugo Broos, afgelopen weekend in Gabon nog de verrassende winnaar van het Afrikaans landenkampioenschap, maakt een reuzensprong en is nu 33e. Verliezend finalist Egypte wordt 23e (+12).

De volgende FIFA-ranking wordt op 9 maart vrijgegeven. De Rode Duivels spelen hun volgende interland pas op zaterdag 25 maart 2017. Dan ontvangen Hazard en co ‘s werelds nummer 43 Griekenland in het Koning Boudewijnstadion voor hun vijfde WK-kwalificatiewedstrijd. Drie dagen later geven de Duivels in Sochi vriendschappelijk Rusland partij.

De FIFA-ranking op donderdag 9 februari (tussen haakjes die van 12 januari):

1. (1) Argentinië 1635 ptn

2. (2) Brazilië 1529

3. (3) Duitsland 1433

4. (4) Chili 1386

5. (5) België 1371

6. (7) Frankrijk 1313

7. (6) Colombia 1304

8. (8) Portugal 1240

9. (9) Uruguay 1195

10.(10) Spanje 1168

11.(11) Zwitserland 1140

12.(12) Wales 1120

13.(13) Engeland 1113

14.(15) Polen 1101

15.(16) Italië 1087

16.(14) Kroatië 1039

17.(18) Mexico 1016

18.(19) Peru 965

19.(17) Costa Rica 948

20.(21) IJsland 899

...

28.(27) Bosnië-Herzegovina 825

33. (62) Kameroen

43.(42) Griekenland 682

116.(116) Cyprus 294

119.(117) Estland 289

205.(205) Gibraltar 0