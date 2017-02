Opnieuw klap voor Eurostadion: ongunstig milieuadvies

Ruimte Vlaanderen geeft een ongunstig advies op de aanvraag voor een milieuvergunning voor het Eurostadion, dat meldt Belga. De beslissing is opnieuw een tegenslag in het dossier rond het nieuwe nationale stadion, dat op Parking C van de Heizel moet komen.

Ruimte Vlaanderen is de overheidsdienst die verantwoordelijk is voor ruimtelijke ordening, en adviseert de provincies (die de definitieve beslissing moeten nemen). De dienst onderzocht de impact van het project op de leefomgeving, en adviseert de provincie Vlaams-Brabant nu om de milieuvergunning niet toe te kennen. Het advies is niet bindend maar wel een duidelijk signaal.

Dat blijkt uit het bewuste dossier, dat persagentschap Belga kon inkijken. Het Eurostadion zou op Parking C van de Heizel moeten komen, op grondgebied van de Vlaams-Brabantse gemeente Grimbergen. Het ongunstige advies is opnieuw een tegenvaller voor bouwheer Ghelamco.

Eerste steen

Enkele dagen geleden hielden verschillende betrokken burgemeesters al een spoedberaad over Eurostadion. Vilvoords burgemeester Hans Bonte (SP.A) hoopte een negatief advies uit te dragen. Begin juni wil Ghelamco op parking C in Grimbergen de eerste steen leggen van het Eurostadion. Een bouwvergunning is er nog niet en het lijkt er niet op dat die er snel zal komen.

Het is dus duidelijk dat de timing krap wordt. De onduidelijkheid rond de financiering van het project en de vrees voor een verkeersinfarct hebben het draagvlak voor het stadion volledig uitgehold.

‘Een ramp voor de hele regio’

Het comité Stadion Parking C, dat omwonenden verenigt, kondigde eerde al aan alle wettelijke middelen te zullen uitputten om te verhinderen dat het project er komt. En na Wemmel diende ook de stad Vilvoorde een bezwaarschrift in.

Volgens burgemeester Hans Bonte (SP.A) zou de komst van het stadion op milieu- en mobiliteitsgebied een ramp zijn voor de hele regio. Bonte wees er eerder op dat het om meer gaat dan een voetbalstadion.