Het ongelooflijke verhaal van de man die vijf jaar geleden verdween en nu 6.500 km verderop is teruggevonden

Vijf jaar lang was er geen spoor van Anton Pilipa. Al die tijd zocht zijn familie wanhopig naar de schizofrene man. Ze hadden de hoop bijna opgegeven tot ze onlangs uit het niets een verlossend telefoontje kregen.

Een Braziliaanse agente had de Canadese man gezien. Zo’n 6.500 kilometer verwijderd van de plaats waar hij in 2012 verdwenen was. Toen ze hem vond, zag Anton Pilipa eruit als een bedelaar. Op blote voeten met vuile kleren aan. Identiteitspapieren had hij niet bij.

Met de hulp van internationale organisaties en ambassades kon de politie zijn identiteit achterhalen en zijn familie inlichten. Afgelopen maandag werden ze eindelijk herenigd met de man, die aan schizofrenie lijdt. Van hem kregen ze een ongelooflijk verhaal te horen.

6.500 km op blote voeten

In vijf jaar tijd was Anton door tien landen gereisd. Voornamelijk te voet, zonder schoenen of andere bezittingen. Naar verluidt had hij één doel: de nationale bibliotheek van Buenos Aires in Argentinië bezoeken.

Maar toen hij er eindelijk aankwam, werd hem de toegang geweigerd omdat hij zich niet kon identificeren. Daarom keerde hij terug om verder door Brazilië te reizen, waar hij uiteindelijk gevonden werd.

Hij trok onder meer 800 kilometer door het gevaarlijke Amazoneregenwoud, waar onder meer giftige spinnen en slangen leven. Tijdens die tocht vielen al zijn teennagels af. Hij omschreef hoe hij overleefde door fruit en vruchten te plukken, naar eten en kleren te zoeken in vuilnisbakken en te rekenen op de goedheid van passanten.

Foto: GoFundMe

Arrestatie

Anton werd jaren geleden gediagnosticeerd met schizofrenie, maar zijn familie kon lange tijd geen geschikte hulp voor hem vinden. In 2011 begon hij eindelijk aan een behandeling, maar in hetzelfde jaar raakte hij betrokken bij een incident waarvoor hij beschuldigd werd van geweld en wapenfeiten.

Voor hij in 2012 voor de rechtbank moest verschijnen, verdween hij spoorloos. Toen hij maandag weer aankwam in Toronto, werd hij gearresteerd en later op borg vrijgelaten.

Volgens zijn broer Stefan was het niet de bedoeling van Anton om zijn straf te ontvluchten. Hij is hoopvol dat hij nu weer opgenomen zal worden in de maatschappij. “Hij is het gewoon om helemaal alleen te zijn, dus het zal niet gemakkelijk worden”, zegt Stefan. “Hij moet zich nu weer aan regels houden. Maar ik ben zo blij dat hij nog leeft. Ik had altijd gedacht dat ik hem nooit meer zou zien.”