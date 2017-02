Joy Anna Thielemans post ontroerend bericht op Instagram: “Omdat het kan. En omdat ik dat kind graag zie”

Vanavond wordt de laatste scène tussen hartsvriendinnen Joy Anna Thielemans en Moora Vander Veeken in ‘Thuis’ uitgezonden. Dat zette Joy Anna ertoe aan om een prachtige ode aan haar beste vriendin te posten op Instagram.

“Ode aan Moora. Omdat het kan. En ik dat kind doodgraag zie”, schrijft Joy-Anna.

“Vander Veken, liefste Vander Veken. Gij zijt de vrouw, die mij de laatste jaren heeft doen lachen als het niet meer ging. De vrouw die mijn voetjes op de grond hield. Die mij deed verbazen van haar kracht en durf.”

“Manneke, hoe gij een podium pakt. Hoe gij uzelf durft zijn en anderen inspireert om dat ook te doen. Hoe gij met grote ogen naar alles in de wereld kunt kijken. Gij, Vander Veken, staat op 1 in mijn lijstje van dingen die ik te danken heb aan de media rollercoaster die de laatste vijf jaar waren.”

“Zonder u, had het niet hetzelfde geweest. Zonder u, had ik het niet gekund. En zonder u, werd ik wanneer het even minder was, terug verliefd en dankbaar voor de schoonste job die we ooit deelden.”

“En geloof mij, in ‘t echt zou ik uw veiligheid ook belangrijker vinden dan mijn eigen carrière. Mijn eigen leven zelfs. Ik zie u graag. En als uw kinderen dit ooit zien: uw moeder is de graafste vrouw die ik ken.”

De vriendschap tussen Thielemans en Vander Veken wordt al jarenlang gekenmerkt door een immens wederzijds respect en is een voorbeeld geworden voor heel wat jonge meisjes. Beide vrouwen hebben het steevast voor elkaar opgenomen en hebben elkaar altijd door dik en dun gesteund. Dat hun afscheid, zij het dan enkel op tv, heel wat emoties zou losmaken, viel dus wel te verwachten.

Met de ontroerende post verwijst Joy Anna ook naar haar vlog over haar laatste scène met Vander Veken in Thuis.