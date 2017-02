“Tom Jones (76) vindt de liefde bij de ex van Elvis Presley”

Hoewel het nog pril is, zou zanger Tom Jones (76) een relatie hebben met actrice Priscilla Presley (71). Na de dood van zijn vrouw Linda in april 2016 doet de ex van Elvis Presley hem opnieuw glimlachen.

De twee kennen elkaar al heel lang, want Tom was jaren bevriend met haar ex-man Elvis in de jaren ‘60 en ‘70. In 1972, na zes jaar huwelijk, gingen Elvis en Priscilla uit elkaar. Priscilla en Tom zouden echter altijd contact zijn blijven houden.

Foto: Photonews

Tom en zijn vrouw Linda trouwden toen ze 16 waren en bleven 59 jaar samen totdat zij stierf in april 2016. Priscilla zou naar verluidt een steun en toeverlaat zijn geweest voor de zanger in die moeilijke tijd.

Daaruit is nu iets moois gebloeid, zo zeggen verschillende Britse media. Volgens The Mirror is de relatie nog in een vroeg stadium, maar de twee zijn al regelmatig samen gespot op restaurant in Hollywood. Dat doet hij dan ook in blauwe suède schoenen, net zoals Elvis in zijn nummer ‘Blue suede shoes’ zong.

Foto: Photo News

Toen de ‘Sex Bomb’-zanger gevraagd werd naar zijn relatie met Priscilla antwoordde hij aan The Sun: “We zijn al heel lang vrienden. Ze is een charmante dame en we genieten van onze avondjes uit samen.”