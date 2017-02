Nieuwe wet in VS: zelfs verkrachter kan abortus tegenhouden

Dankzij een nieuwe wet in de Amerikaanse staat Arkansas zullen mannen binnenkort de abortus van hun echtgenote kunnen tegenhouden. De wet is nog niet in voege, maar is nu al erg omstreden omdat er geen uitzondering gemaakt werd voor gevallen van echtelijke verkrachting.

De wet, voluit de Arkansas Unborn Child Protection From Dismemberment Abortion Act, treedt later dit jaar in werking en verbiedt ‘dilatatie en evacuatie’, de meest voorkomende procedure van abortus in het tweede trimester.

Een clausule in de wet stelt echter dat de echtgenoot de abortus van zijn vrouw nog altijd kan tegenhouden. Door een rechtszaak aan te spannen tegen de dokter die de procedure zal uitvoeren. Omdat er in de wet geen uitzondering werd opgenomen voor echtelijke verkrachting, is het in theorie dus mogelijk dat een verkrachter de abortus van zijn vrouw tegenhoudt.

“Nutteloos”

De wet werd enkele dagen geleden ondertekend door gouverneur Asa Hutchinson en zal dus later dit jaar in werking treden. Al is hij nu al zeer omstreden, zelfs binnen de Senaat van Arkansas zelf. Volgens senator Joyce Elliott werd er “niet lang gedebatteerd” over de omstreden clausule. “Als we het al niet eensgezind kunnen raken over een uitzondering voor verkrachting, dan leek het me gewoon nutteloos om enige logica te vinden in de rest van de wet. Ze zien gewoon niet in hoe verkeerd het is om vrouwen voortdurend te onderdrukken en te zeggen wat ze wel en niet mogen doen.”

“Leven creëren doe je niet alleen”

Een heel ander verhaal weerklinkt bij Missy Irvin, een ander lid van de Senaat. “Ik geloof dat een vrouw zeggenschap heeft over haar eigen lichaam”, zegt ze. “Maar als je leven gecreëerd hebt, dan heb je dat niet alleen gedaan. Ook die andere persoon verdient zeggenschap.”

De American Civil Liberties Union, die opkomt voor de vrijheden en rechten van de Amerikanen, zegt dat de wet “ongrondwettelijk” is en zal er verzet tegen aantekenen nog voor hij in voege is.