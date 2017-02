ADVIES. Is het slecht om te slapen met een staartje?

Een staartje is handig om te slapen, maar is het ook goed voor je haar? Onze kapper Jochen Vanhoudt van Clientology heeft raad.

"De standaard elastiekjes zijn niet goed voor je haar. Als je ze verwijdert, breken er altijd wel haartjes af. Ermee slapen maakt het nog erger. Dan rust het gewicht van je hoofd op de staart. Door de wrijving met het kussen, staat het accessoire onder druk en worden je haren er gewoon uitgetrokken. In bed mijd je ook beter elastiekjes met haakjes aan de uiteinden. Tijdens het woelen raken ze makkelijk los en kunnen de scherpe deeltjes in je hoofdhuid prikken.



Vind je het toch makkelijk om met een staartje te gaan slapen? Maak het dan hoger op je hoofd of ga voor een dotje om het contact met het hoofdkussen te vermijden. Ook een vlecht is een goed kapsel voor ’s nachts, tenminste als je de volgende ochtend een beetje slag in je haar wilt. Het elastiekje hangt lager dan de hoofdhuid en alleen de puntjes zitten vast. Zo vermijd je de schadelijke wrijving.



Tegenwoordig vind je een nieuwe generatie elastiekjes in elke supermarkt. Ze lijken op een stuk gekrulde telefoondraad en zijn lief voor je lokken. Je kunt ze bovendien helemaal wegwerken door je haar er helemaal rond te draaien. Pluspunten: haartjes breken niet af, er blijft geen ‘knik’ achter in je kapsel en je brushing zal er niet onder lijden.



Dat slapen met een paardenstaart je haar sneller zou doen groeien is een fabeltje. Wellicht vertellen mama’s dat soms omdat ze ’s ochtends het haar van hun kinderen niet te lang zouden moeten ontwarren."