Lichaam van vrouw (60) gevonden in wagen in Herent: "Verdacht overlijden"

Winksele / Herent - In Winksele, een deelgemeente van Herent bij Leuven een lichaam gevonden in een geparkeerde wagen. Het gaat om een vrouw van 60 jaar uit Herent. Haar wagen stond op het pleintje aan de kerk van Winksele. Volgens de politie van de zone Herko gaat het om een verdacht overlijden. Het parket van Leuven onderzoekt de zaak.

Het lichaam in de wagen werd door voorbijgangers gevonden in de Dalenstraat in het centrum van Winksele bij het ochtendgloren. Het lichaam is inmiddels overgebracht naar het UZ Gasthuisberg voor verder onderzoek. Het parket behandelt de zaak als een verdacht overlijden, omdat de doodsoorzaak voorlopig onbekend is. Voorlopig is dus ook nog niet uitgesloten dat het toch om een gewoon natuurlijk overlijden gaat. Hoe de vrouw aan haar einde is gekomen, moet blijken uit een autopsie. Die volgt vrijdag.