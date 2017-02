Nieuwe smaken voor Koetjesreep

De Koetjesreep is sinds kort verkrijgbaar in twee nieuwe smaken. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt tijdens een werkbezoek van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem. De chocoladereep met zijn karakteristieke smaak ligt nu ook in de winkelrekken met caramelsmaak en in witte chocolade.

Iedereen kent ongetwijfeld nog de Koetjesreep met zijn karakteristieke smaak uit zijn kindertijd. De chocoladereep is voortaan niet enkel in melkchocolade verkrijgbaar, maar ook in witte chocolade en met caramelsmaak. Producent The Belgian Chocolate Group maakte de nieuwe smaken bekend naar aanleiding van het werkbezoek van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem.

The Belgian Chocolate Group voert 75% van producten uit naar het buitenland.