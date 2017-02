Financiële waakhond waarschuwt beleggers voor nieuwe vorm van afpersing via “boiler rooms”

Brussel - De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt opnieuw voor oplichters die consumenten benaderen om in obscure beleggingen te stappen, zogenaamde ‘boiler rooms’.

De oplichters beloven telkens grote winsten. Vaak wordt de consument gelokt met een eerste, in bedrag beperkte, investering die zeer vlug winstgevend blijkt te zijn. Vervolgens wordt de consument gevraagd om steeds meer te investeren. In tegenstelling tot de eerste investering, zijn de nieuwe investeringen verlieslatend en wanneer de consument zijn geld terugvordert blijkt dat niet mogelijk zonder bijkomende stortingen. Daarbij wordt niet geaarzeld om de consument onder zeer zware druk te zetten - vandaar de Engelse benaming ‘boiler room’ -, aldus de FSMA. Uiteindelijk is het slachtoffer al zijn geld kwijt.

De FSMA trekt geregeld aan de alarmbel om consumenten te waarschuwen voor dergelijke oplichters. In 2016 ontving de waakhond 94 klachten of vragen van consumenten over boiler rooms, en stuurde de FSMA 27 waarschuwingen uit.

Dat gebeurt nu opnieuw. De FSMA waarschuwt beleggers voor een vijftiental vennootschappen die geen vergunningen hebben om beleggingsdiensten te verstrekken, en die namen hebben als Amicus Investment, Eastern Quay Asset Management of William Paulstern/Camdan Limited.

Volgens de waakhond worden de aangeboden diensten steeds diverser. Zo bieden de fraudeurs ook beheerrekeningen, termijnrekeningen, beleggingsadvies, beleggingen in crowdfundingprojecten, enzovoort aan.