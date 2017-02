17 jaar, 3 oorlogen, 1 wasmachine en 1 pot currysaus: deze Nokia 3310 overleefde alles

17 jaar, 3 oorlogen, 1 wasmachine, 1 pot currysaus. Dat heeft de Nokia 3310 van ex-soldaat Dave Mitchell uit de Britse stad Withernsea overleefd. Hij geeft nu maar al te graag een ode aan zijn “trouwe en goede oude gsm.”

Aan Dave hebben de smartphonewinkels geen goede klant. Hij is absoluut geen fan van mobiele telefoons. “Ik ben altijd goed geweest in planning, dus ik voelde niet de noodzaak om iemand te vertellen waar ik was. Als ik in panne val met mijn auto, kan ik toch wel een andere oplossing verzinnen. Als ze mij willen bereiken dan komen ze maar eens langs, of laten ze maar een berichtje na.”

In 2000 ging de ex-soldaat dan toch overstag en hij kocht zijn Nokia 3310, toen hij op missie vertrok naar Afghanistan. “Ik ging die telefoon halen omdat ik contact met het thuisfront wilde wanneer ik weg was”, vertelde hij. “Sindsdien is mijn Nokia 3310 niet meer van mijn zijde geweken.” 10 jaar aan het front en Dave moet nog steeds geen nieuwe gsm kopen, want het solide apparaat werkt nog steeds. “Er zitten hier en daar wel wat krassen op, maar dat geeft niet”, zegt de man enthousiast.

Sinds 2010 werkt Dave in de administratie, maar dat wil niet zeggen dat zijn gsm geen andere zware beproevingen heeft gekend. “Ik heb dat ding al vaak laten vallen op de grond. Eén keer is hij zelfs in de wasmachine beland... en in een pot currysaus.” Kapot? Helemaal niet. “Even proper maken, laten drogen en dat werkt hij weer als nieuw.”

Man claims Nokia 3310 has survived 3 army tours and a washing machine - and still works perfectly https://t.co/xof8Y9afqz — News, Views, People. (@NVPeople) February 9, 2017

“Het is net van kryptoniet”

Dave is absoluut niet van plan om een smartphone te kopen. “Selfies zijn mijn ding niet. Als ik een foto wil neem ik wel een camera. Voor de rest mis ik helemaal niets. En hoe geweldig is dat ding ook. Ik krijg wel eens de opmerking dat ik van de oude stempel ben, maar mijn scherm is tenminste niet om de haverklap stuk. Mijn telefoon overleeft alles. Het lijkt wel gemaakt van kryptoniet, zo onverwoestbaar. Wie laatst lacht, best lacht dus.”

Voor één ding is hij wel verknocht aan zijn telefoon, nog een reden waarom hij niet wil overstappen op een moderner exemplaar. “Als ik me verveel, speel ik Snake. Een fantastisch spelletje.”En dat kan hij urenlang doen: “Ik heb de batterij nog nooit moeten vervangen en ik kan tien dagen verder zonder herladen. Waarom zou ik veranderen?”