Broer van vermoorde Younes (4) spreekt voor het eerst: “Mijn vader is onschuldig, ik eis een nieuw proces”

Younes Jratlou uit Le Bizet werd op 10 november 2009 dood teruggevonden in de Leie, ter hoogte van Komen. Vader Mohamed werd in 2012 veroordeeld tot negen jaar cel. Foto: COM./Belga

Ruim zeven jaar na de dood van de kleine Younes (4), het jongetje dat in 2009 ontvoerd en vermoord werd in Komen, praat zijn intussen zeventienjarige broer Wazir voor het eerst met de media. “Mijn vader is onschuldig”, zegt hij. “Ik eis een nieuw proces.”

10 november 2009. Enkele dagen na zijn verdwijning wordt het levenloze lichaam van de vierjarige Younes Jratlou gevonden in de wijk Le Bizet in Ploegsteert (Komen). Het onderzoek van de speurders wijst al snel in de richting van Mohamed Jratlou, de vader van Younes. Hoewel hij altijd zijn onschuld bleef uitschreeuwen, werd hij in 2012 veroordeeld tot negen jaar cel voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg (maar zonder intentie om te doden).

Wazir, de intussen zeventienjarige grote broer van Younes, heeft ruim zeven jaar na de feiten voor het eerst met de pers gepraat. “Mijn vader heeft het niet gedaan”, zei hij onder meer in het interview met Le Soir Mag. “Op de dag van zijn verdwijning verliet mijn vader het huis. Younes wilde hem volgen, maar hij was nog op blote voeten. Ik zei hem dat hij op z’n minst zijn pantoffels moest aandoen. Ik ben ze dan gaan zoeken, maar toen ik terugkwam, zag ik een busje voor ons huis geparkeerd staan. Ervoor stond een blonde dame, gekleed in het zwart. Ze hield Younes in haar armen en hield een hand over zijn mond, zodat hij niet zou huilen. Mijn broer heeft haar toen gebeten waarna ze hem weer losliet.”

Volgens Wazir heeft Younes van de opschudding gebruikgemaakt om weg te lopen en op zoek te gaan naar zijn vader. Volgens Wazir heeft hij al die verklaringen ook al afgelegd in 2009, maar wilde niemand hem geloven.

Ook de moeder van Younes en Wazir heeft altijd volgehouden dat haar man onschuldig was. “De echte schuldigen moeten nog ontmaskerd worden. Ook ik wil een nieuw proces.”