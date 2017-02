Kersverse Gouden Schoen Tessa Wullaert verlengt contract bij Wolfsburg

Tessa Wullaert, de winnares van de eerste editie van de Gouden Schoen voor vrouwen, heeft donderdag haar contract bij VFL Wolfsburg met één seizoen verlengd. Dat hebben Die Wölfe bevestigd op hun website.

De 23-jarige Wullaert ruilde in de zomer van 2015 Standard voor Wolfsburg en had bij de club uit de Duitse Bundesliga nog een contract tot het eind van dit seizoen. Nu verlengde ze haar verbintenis tot eind juni 2018.

“Het is een geweldige club en een geweldig team en ik ben hier om prijzen te pakken. Sinds ik hier ben aangekomen ben ik blijven evolueren. Het was dan ook een logische stap om dit avontuur verder te zetten. Deze contractverlenging toont ook het vertrouwen van de club in mij. Ik kijk uit naar een jaar extra bij de Wolven!”

Wullaert werd woensdag tijdens het Gala van de Gouden Schoen door een jury van zeventig kenners van het vrouwenvoetbal verkozen boven Janice Cayman (Montpellier/Fra) en Aline Zeler (Standard). Zij verdedigen allemaal de kleuren van de Belgische nationale vrouwenploeg, die zich vorig jaar voor het eerst wist te kwalificeren voor het EK. In Nederland nemen de Red Flames van bondscoach Ives Serneels het komende zomer in de groepsfase op tegen het gastland, Denemarken en Noorwegen.