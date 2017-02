Hij gaf zijn vriend een fatale overdosis maar moet nu naar de cel

Brugge / Oostende - De correctionele rechtbank van Brugge heeft een 30-jarige man tot 40 maanden effectieve celstraf veroordeeld voor de dodelijke overdosis van een Oostendenaar. Matthew E. zette in september 2015 een fataal shot bij een vriend.

Op 1 september 2015 verwittigde de beklaagde in eerste instantie zelf de hulpdiensten. E. bevond zich op dat moment in het kelderappartement van het slachtoffer. Bij aankomst van de politie sloeg hij op de vlucht en verdween hij met de noorderzon. Tegenwoordig zou de man in Nederland een leven als dakloze leiden.

In de woning van het slachtoffer werden heel wat drugsgerelateerde objecten zoals injectienaalden aangetroffen. Het onderzoek toonde aan dat de betrokkenen al zeker enkele maanden samen heroïne en cocaïne gebruikten. Volgens een buur was op het moment van de feiten sowieso niemand anders in het appartement aanwezig. Het slachtoffer kon zelf geen shot toedienen en liet dit volgens getuigen steeds doen door de beklaagde.

De rechter veroordeelde Matthew E. tot een effectieve gevangenisstraf van 40 maanden. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen. In 2009 kreeg E. ook al 40 maanden cel, toen voor moordpoging