Slecht begin voor Davy Roef bij Deportivo: keeper buiten strijd met enkelblessure

Davy Roef werd deze winter uitgeleend door Anderlecht aan Deportivo La Coruna tot het einde van het seizoen. Een basisplaats veroveren was sowieso al een lastige opdracht, maar nu kent de keeper nog een extra tegenslag: hij verstuikte zijn enkel op training.

De Spaanse club liet op zijn website weten dat Davy Roef niet in de selectie zit voor de wedstrijd tegen Athletic Bilbao zaterdag. Het is nog niet duidelijk hoe lang de keeper buiten strijd zal zijn.

Roef, die afgelopen maandag zijn 23e verjaardag vierde, werd eind vorige maand door Anderlecht tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Deportivo La Coruna. Tussen paars-wit en de Spaanse club kwam een opvallende doelmannenwissel tot stand, want de Spanjaard Ruben Martinez doet het seizoen op uitleenbasis uit bij Anderlecht. In Galicië wordt een basisplaats moeilijk voor Roef, bij Deportivo staat immers de Poolse international Przemyslaw Tyton tussen de palen en is de Argentijn German Lux reservekeeper.