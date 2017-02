Het Gala van de Gouden Schoen werd woensdagavond een ware triomftocht voor Club Brugge. Bij blauw-zwart voelden ze zich blijkbaar zegezeker, want ze stuurden ClubTV naar de nederige stulpjes van favorieten José Iquierdo en Ruud Vormer om de "wedstrijdvoorbereiding" te volgen. Zo zien we dat "Joske" ook thuis van de betere dansmoves houdt, en hoe Ruud Vormer dat stalen kapsel van hem in vorm krijgt...