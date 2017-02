Twintig jaar geleden verkrachtte hij haar, nu vertellen ze samen hun verhaal

Het jaar 1996. Thordis Elva en Tom Stranger zijn één maand samen. Om dat te vieren gaan ze een avondje uit. Maar ze kijken allebei iets te diep in het glas. Bij thuiskomst dringt Tom zichzelf op en verkracht hij zijn zestienjarige vriendin. Zij blijft achter met een trauma, hij negeert de ware aard van zijn daden.

Op het moment van de feiten was Thordis Elva uit IJsland zestien jaar oud. Haar vriend Tom Stranger - een Australische uitwisselingsstudent - was er achttien. Omdat ze bij haar vriendinnen wou opscheppen over haar nieuwe vriend, gingen ze samen naar een feestje. Daar dronk Thordis voor de eerste keer rum.

Foto: TED

“Dat was een heel slecht idee”, vertelt ze. “Ik werd ziek en verloor constant het bewustzijn. Het veiligheidspersoneel wou een ambulance bellen, maar Tom gedroeg zich als mijn prins op het witte paard. Hij bracht me naar huis. Met zijn sterke armen om me heen. Het leek wel een sprookje.”

Verkrachting

Maar eenmaal thuis werd het een nachtmerrie. Tom drong zichzelf op en begon haar uit te kleden. “Ik kon weer helder nadenken, maar ik was te zwak om terug te vechten”, zegt Thordis. “Ik bleef de seconden op de klok tellen. Sinds die nacht weet ik dat er exact 7.200 seconden in twee uur gaan.”

Thordis had dagenlang fysieke pijn, wekenlang verdriet, een levenslang trauma. Op het moment dat ze goed en wel besefte wat er gebeurd was, was Tom al teruggekeerd naar Australië. Zelf zegt hij nooit verkeerde bedoelingen gehad te hebben.

“Ik heb nog vage herinneringen aan die dag”, zegt hij. “Ik had een kater en zat met een wrang gevoel dat ik probeerde te onderdrukken. Ik heb mijn daad op dat moment verkeerd ingeschat. Het woord verkrachting kwam niet in me op. Ik overtuigde mezelf ervan dat we gewoon seks hadden gehad. Maar na een tijdje besefte ik dat dat een leugen was. Vanaf dan ging ik kapot door het schuldgevoel.”

Samen op het podium

Pas negen jaar later, toen ze op de rand van een zenuwinzinking stond, vond Thordis de kracht om een brief te schrijven naar Tom. De verrassing was groot toen ze van hem niet alleen een antwoord maar ook een volledige bekentenis ontving.

De twee bleven in contact met elkaar, begonnen weer af te spreken en vertelden over hun leven. “Jarenlang speelde ik met het idee om hem minstens even hard te kwetsen. Maar het licht won van de duisternis. Er is nog hoop na verkrachting.”

Foto: TED

Thordis en Tom hebben intussen samen een boek geschreven: South of Forgiveness. Op het podium van TED (een jaarlijkse bijeenkomst over technologie, entertainment en design, red.) hebben ze hun ervaringen ook gedeeld met het grote publiek.

“Eén bepaalde daad bepaalt nog niet je hele persoonlijkheid”, zegt Tom. “Onderschat de kracht van woorden niet. Door tegen haar letterlijk te zeggen dat ik haar verkracht heb, kwam ik in het reine. Niet alleen met haar, maar ook met mezelf.”