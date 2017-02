Vergeet de Gouden Schoen, woensdag was er ook de uitreiking van de Gouden Sloef. De mannen van Kameraki vroegen aan José Izquierdo of hij “under the sloef” ligt en aan Michel Preud’homme of hij thuis de baas is van de afstandsbediening. Het resultaat: een hilarisch filmpje met een verrassende winnaar. Terwijl José Izquierdo de Gouden Schoen won, ging zijn teamgenoot Ruud Vormer aan de haal met de enige echte Gouden Sloef.