Eén minuut na haar sollicitatie werd ze afgewezen in een sms met een wel heel ongepaste smiley

Solliciteren is altijd een beetje sterven, maar meestal is je mogelijk toekomstige werkgever diplomatisch genoeg om het hele proces constructief en sereen te doen verlopen. Soms ook helemaal niet, ondervond Megan Dixon toen ze ging praten over een job in een steakrestaurant.

De 18-jarige Megan ging solliciteren bij een nieuw filiaal van Miller and Carter, een Britse keten van steakrestaurants. Toen het interview was afgerond, vertelde de assistent-manager dat de jonge vrouw uit Leicester een mailtje zou krijgen met de finale beslissing.

Maar Megan was nog maar een minuut de deur uit, of ze kreeg een bericht van diezelfde manager. “Het is een nee”, stuurde ze, gevolgd door een “x”.

“Oké, hoe komt het? X” stuurde Megan meteen terug.

“Gewoon niet zo betrokken. En haar antwoorden waren wat eenvoudig”, antwoordde de assistent-manager. Afsluiten deed ze met een tranen-van-het-lachen-smiley.

Imagine going for a job interview and the woman says she will email u in a few days but then waits 1 minute after u leave to text u this pic.twitter.com/8hOY899wNZ — Meg (@megrdixon) 7 februari 2017

“Ik was in shock”, vertelde Megan aan een Britse krant. “Ze hadden mij toch minstens wat degelijke feedback kunnen geven. En die emoji was zo onprofessioneel. Ik was er echt kwaad van.”

Een woordvoerder van de restaurantketen reageerde intussen op het misplaatste bericht. Dat was niet voor haar, maar voor de manager van het restaurant bedoeld. “We kunnen ons niet hard genoeg verontschuldigen. Het was nooit onze bedoeling haar zonder respect te behandelen. De berichtjes waren een vergissing en waren niet voor de kandidaat bedoeld.”