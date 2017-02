Recordaantal vacatures op Brussels Airport maar minder kandidaten

Het aantal sollicitaties in het Luchthavenhuis op de luchthaven van Zaventem is fors gedaald: van 80 naar 30 per maand. Belangrijkste oorzaak zijn de aanslagen van 22 maart. “Het aantal vacatures was nochtans nooit zo groot. Momenteel worden 621 nieuwe medewerkers gezocht”, zegt Voka Vlaams-Brabant.

Ruim drie jaar geleden, in oktober 2013, opende het Luchthavenhuis de deuren op Brussels Airport. Een samenwerking van Brussels Airport Company, POM Vlaams-Brabant, Voka Halle-Vilvoorde, VDAB, Actiris, De Lijn, de provincie en RESOC Halle-Vilvoorde met de bedoeling de openstaande vacatures op de luchthaven te bundelen en gemakkelijker in te vullen.

Het werkte, de meeste vacatures werden vrij goed ingevuld.

Opvallend is ook dat, anders dan in de discussie over de geluidsnormen, Vlaanderen en Brussel hier wel goed samenwerken zodat heel wat Brusselaars een job zochten en vonden op Brussels Airport.

Maar sinds de aanslagen van 22 maart daalde het aantal sollicitanten spectaculair. Van 80 per maand in 2014 en 2015 naar 30 in 2016, zo blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

“De bommen ontploften vlakbij het Luchthavenhuis. Na de aanslagen was de bereikbaarheid ook lange tijd zwaar verstoord. En er is toch ook een beetje de angst”, zegt Kasper Demol van Voka Vlaams-Brabant.

Foto: ddl

Het aantal openstaande vacatures op de luchthaven - er zijn in totaal 260 bedrijven gevestigd - was nochtans nooit eerder zo hoog. In 2016 waren er 621 vacatures, tegenover 474 in 2015, 498 in 2014 en 424 in 2013. “Gelukkig begint het aantal sollicitaties zich stilaan opnieuw te herpakken”, zegt Voka nog.

Wat zoeken ze?

”Luchthavenuitbater Brussels Airport heeft voorlopig geen problemen om volk te vinden”, zegt Anke Fransen. “Maar wij zijn maar één van de vele bedrijven die op de luchthaven actief zijn. In totaal zitten hier 260 ondernemingen”, zegt Fransen.

Brussels Airport heeft momenteel 15 vacatures openstaan. Van boekhouder tot poetspersoneel en werfleider. AviaPartners zoekt o.a. laders en lossers van vliegtuigen en check-in agenten.

Maar ook veiligheidsagenten, administratieve medewerkers, stewards en noem maar op worden gezocht. Wie wil kijken of er voor hem/haar een job is op de luchthaven kan surfen naar http://www.brusselsairport.be/nl/jobs/community_jobs/