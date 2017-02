Makelaar: “Romelu Lukaku tekent een nieuw contract bij zijn ploeg”

Romelu Lukaku is en blijft gegeerd wild bij de buitenlandse topclubs. De spits heeft al meerdere keren laten verstaan dat hij zijn ploeg Everton wil verlaten omdat hij Champions League wil spelen en prijzen pakken, maar volgens zijn excentrieke makelaar Mino Raiola blijft ‘Big Rom’ gewoon in Liverpool. “Hij tekent in de zomer een verbeterd contract”, zo klonk het in een interview met het Britse Talksport.

“De gesprekken zijn inderdaad opgestart om Lukaku zijn contract open te breken. Er zijn geen problemen tussen de speler en de club, dus hij zal het nieuwe contract tekenen”, maakte Raiola duidelijk bij TalkSport.

Everton-trainer Ronald Koeman kreeg het nieuws voorgelegd op zijn wekelijkse persconferentie, hij reageerde opgetogen. “Ik heb niet gesproken met de directie over Lukaku zijn toekomst, maar als zijn makelaar dat heeft gezegd is dat perfect voor de club. Als spelers een toekomst zien in de club en de ploeg zien evolueren, is dat een reden om te blijven.”

“We willen altijd onze beste spelers houden, op dit moment is Lukaku de topschutter en speelt hij op heel hoog niveau. Het zou moeilijk zijn om hem te vervangen”, aldus Koeman. Everton staat na 24 speeldagen zevende in de Premier League, het hoopt alsnog Europees voetbal af te dwingen met een sterke eindspurt.