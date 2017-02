Schlagerzanger Steve Tielens krijgt dieven over de vloer

Boom - De Vlaamse schlagerzanger Steve Tielens heeft ongewenst nachtelijk bezoek gekregen in zijn woning in Boom. Er is niets gestolen, maar de schrik zit er goed in.

“Ik ben er niet goed van, de politie is net buiten en zit hier nog te bekomen. Sorry voor het late uur maar ik moet even kunnen praten nu”, vertelde de zanger die midden in de nacht showbizzsite opbelde om het slechte nieuws te melden.

Steve Tielens was woensdagavond voor een vergadering in Rumst toen hij telefoon kreeg van zijn vrouw Veerle. Zij was in paniek want er stond een vreemde in de gang. “Mijn zoon dacht dat ik thuis kwam maar toen hij in de gang kwam, zag hij vanop de trap in de gang een man met een donkere huid staan. Hij had een kap over zijn hoofd en was de rugzak van mijn zoon aan het leegmaken. Geloof me, ik ben nog nooit zo snel thuis geweest”, zegt de zanger.

“Er spookte maar één ding door mijn hoofd: zo snel mogelijk bij mijn vrouw en kinderen geraken.”

“Door de aanwezigheid van mijn vrouw en zoon is de dader gaan lopen, stel je voor dat zij al in bed hadden gelegen. Mijn zoon en vrouw werden persoonlijk geconfronteerd met de inbreker die wellicht alleen was. Geloof me, het is heel raar wat er dan door je heen gaat.”

Er is bij de inbraak geen buit gemaakt.